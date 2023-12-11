放行烏克蘭援助案？兩黨仍努力協商

為讓烏克蘭援助案獲國會放行，兩黨仍在努力協商。圖為拜登總統9月21日接待來訪的澤倫斯基。(美聯社)

拜登 總統力推包含約610億元的援烏包裹法案，在國會遭到共和黨 攔阻，導致烏克蘭 面臨軍援中斷，不過根據有線電視新聞網(CNN)報導，兩黨仍在進行協商，以便烏克蘭援助案可以放行。

參與兩黨協商的康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)10日接受國家廣播公司(NBC)專訪時表示：「為因應共和黨提出的要求，我們仍在努力協商。」

默菲將此次的兩黨協商視為美國歷史上「最危險時刻」，因為對國家安全影響深遠：「普亭對共和黨人堅持要求就移民改革達成協議，現在應該感到高興，如果協議無法達成，等同允許普亭入侵烏克蘭、甚至揮軍歐洲。」

10日稍晚，白宮證實拜登總統訂於12日和烏克蘭總統澤倫斯基會面，發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)公布聲明強調：「針對烏克蘭的迫切需求以及美國在此關鍵時刻持續提供支持，至關重要。」

因此參院邀請澤倫斯基於12日上午發表演說，眾院議長強生(Mike Johnson)也安排和澤倫斯基會面，但仍有部分共和黨人反對，俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)在社群平台X貼文表達不滿：「時值歷史性邊境危機，卻邀請澤倫斯基來華府，要求國會對烏國邊界的關注遠超過對於我們自己的。」

據了解，共和黨人針對援烏案，一派實質支持，但企圖以包裹式法案當籌碼換取更強硬的邊境和移民政策，另一派則主張援烏不符國家利益，反對到底，因此拜登總統日前釋放對邊境法案與共和黨妥協的意願。

奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員藍福德(James Lankford)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時透露，兩黨協商已取得長足進展：「我們應盡所能幫助國家，我們無法一次實現所有邊境政策，但我們可以做些真正控制邊境的事，讓政府控制邊界而非交給販毒集團。」

藍福德進一步補充道：「是拜登政府表示要制定一項涵蓋以色列、烏克蘭、台灣和邊境安全的包裹式法案，實際上當前的拉拉扯扯純粹就是一場政治拔河。」