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大西洋雜誌：拜登對中打擊更狠 習近平盼川普贏2024大選

編譯潘勛／綜合6日電
大西洋雜誌指出，因為拜登政府採取對中國更為強硬的策略，所以習近平（右）是希望川普（左）當選。（路透）
大西洋雜誌指出，因為拜登政府採取對中國更為強硬的策略，所以習近平（右）是希望川普（左）當選。（路透）

「大西洋」雜誌(The Atlantic)表示，雖然前總統川普對中國發動貿易戰，向中國進口產品設下關稅壁壘，還有諸多反中國言行，但拜登總統治國近三年來，對中共政權打擊更狠，精準地傷害中國經濟及地緣政治野心，所以這份刊物報導，若中國國家主席習近平明年11月有投票權，一定會投給川普。

華府智庫「戰略與國際研究中心」資深顧問甘迺迪(Scott Kennedy)表示，由中國角度來看，拜登領導下的美國看來像更可怕的挑戰；其中最醒目的例子便是拜登的科技政策。

拜登政府2022年強力禁止先進晶片及生產先進晶片的複雜設備出口到中國；這些管制可能讓中國想打造出有競爭力晶片產業的希望受挫多年，同時打擊到中國在其他重大科技領域如人工智慧(AI)方面的進展。

以美國為首的全球盟友網，在川普治下萎縮，但拜登重振其活力，糾集其力量反制中國。七大工業國集團(G7)在拜登監督下，2023年同意採取共同手法，減少對中國經濟的依賴。拜登另與新的夥伴國如印度，打造出更親近關係，與中國就開發中國家比拚影響力。拜登的成功，顯然讓中國高層心生警惕，害怕被美國盟邦的聯盟網圍堵。

文中說，在北京看來，與川普就關稅而鬥嘴，猛烈互批，只算小兒科；川普抽身，不再主張美國的全球領導權，其實鼓勵習近平對外推銷中國為更負責任的世界強國。川普任內的混亂，由新冠疫情的因應無能到國會山莊暴亂案，都讓中國宣傳機構得以把美國貶低為沒落中的超級強權；拜登恢復國際外交，讓那類說詞要散播變得更難。

為資因應，習近平變得對華府更具敵意，一直抗拒與拜登政府對話，更決心顛覆以美為首的世界秩序，結果便是變得更慌亂與孤立。習受到世上大多數主要國家反對，只好把寶全押在寡頭國家如俄羅斯及伊朗，試著打造反美聯盟，挑戰美國的至尊地位。

報導指出，就算川普再當上總統，維持拜登中國政策的某些面向，例如科技管制，但他一定會破壞拜登與主要民主政體打造出來的聯合戰線；而且川普的「硬起來」政策可能只會以單一項目專注於對付中國，例如貿易，其他方面如人權及台灣政策擱到一邊。

相形之下，拜登由多條戰線向北京施壓，甚至不惜偏離華府傳統的台灣立場模糊，揚言中國入侵台灣，美國會捍衛台灣；文章指出，相比拜登，川普遠容易管理得多。

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