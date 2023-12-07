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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

CNN民調：對經濟悲觀 僅剩37%滿意拜登

記者顏伶如／綜合報導
民眾對拜登總統的施政滿意度，從今年初以來一路走下坡，一般人民對美國經濟普遍感到不樂觀。（路透）
民眾對拜登總統的施政滿意度，從今年初以來一路走下坡，一般人民對美國經濟普遍感到不樂觀。（路透）

有線電視新聞網(CNN)委託獨立民調機構SSRS進行的最新調查顯示，美國民眾對拜登總統的施政滿意度，從今年初以來一路走下坡，一般人民對美國經濟普遍感到不樂觀。超過40%受訪者坦承，非常擔心物價飛漲之下，恐將被迫搬離目前居住的社區。

每10名受訪美國人當中，約有四人表示經濟或生活開銷是美國當前面臨最重要問題，遠超過其他事項被列為最重要議題的比例。統計顯示，對於美國經濟前景感到樂觀的民眾並不多。

這項民調顯示，美國民眾認為共和黨民主黨更有能力處理經濟、犯罪、美國國際地位以及移民等問題，民主黨則比共和黨更有能力處理墮胎權、氣候變遷、投票權等問題。CNN報導指出，調查結果反映出2022年期中選舉時，某些讓民主黨基本盤踴躍投票的催票因素。

至於哪一黨較有辦法協助中產階級，調查顯示，看好民主黨、共和黨的民眾比例差不多。

今年初，拜登施政滿意度約有45%，後來則一直退步，到了現在則跌至37%，不滿意度則有63%，距離上台以來施政滿意度最差表現只距離1%。前總統川普執政期間，施政滿意度在2021年1月6日國會暴亂發生後不久，一度探底到34%。

民主黨受訪者中，72%受訪者對拜登施政表現感到滿意，自由派選民當中也有63%滿意拜登施政，但今年1月間這兩個族群的拜登施政滿意度都超過80%。

擁有大學學位的受訪者當中，48%對拜登施政感到滿意，非洲裔民眾、拉丁裔民眾滿意度各為47%及42%。45歲以上民眾當中則有41%對拜登施政感到滿意，45歲以下選民有33%滿意拜登施政。白人選民有33%滿意拜登施政，沒有大學學位的受訪者裡，有31%滿意拜登施政。

認為美國經濟狀況不佳的受訪者共有71%，其中38%認為美國經濟「非常糟糕」。2022年夏季，82%受訪者認為美國經濟不佳。約有61%受訪者認為，一年之後的美國經濟恐怕還是一樣糟。

約有三分之一民主黨員說，不認同民主黨的移民、國際和犯罪政策。

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