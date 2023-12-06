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若美國會拒准援烏經費 葉倫：美方將為烏克蘭戰敗負責

編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長葉倫（右）2月曾造訪基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）
美國財政部長葉倫（右）2月曾造訪基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

路透報導，美國財政部長葉倫5日出訪墨西哥時表示，若國會未能批准總統拜登政府最新的援烏經費要求，美方恐將為烏克蘭戰敗負責。葉倫指出，對於烏國政府總預算的支持尤為關鍵，也是維持國際貨幣基金（IMF）對烏援助的先決條件。

葉倫說，她和同僚已和國會議員討論過，認為議員們了解情況危急，若無法將所需基金提供給烏國，包括直接的預算支援，可能就要為烏國戰敗擔起責任。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長5日亦稱，美方援助延後製造「很大風險」，使烏國可能在至今將近2年的戰事敗給俄羅斯。澤倫斯基已取消直接向美國國會喊話的預定計畫。

共和黨議員要求對烏援助應和改善美國移民、邊境政策包裹起來，美國國會對此爭論中。議員至今爭論一項超過1000億美元的追加開支案，內含用於援助烏克蘭、以色列和因應美國邊境問題的資金。

葉倫說，烏克蘭已捉襟見肘，當局稅收無法充分支應軍人薪資、國防，若無美方援助，烏克蘭會沒有學校、醫院或緊急救援人員。葉倫並說，針對美國對烏援助設有堅實的防制濫用和防貪管控；對烏政府的預算援助會透過世界銀行管道流入，有反貪措施可確保資金用在刀口上。

烏克蘭 葉倫 預算

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