排華法案廢除80年 戴琪：美應盡力保護族裔多元與平等

戴琪在致詞中表示,美國在竭力為經濟利益和國家安全奮鬥的同時,也應當盡力保護族裔多元與平等。(記者張筠 / 攝影)

為紀念美國「排華法案」廢除80周年,全美各地的華人組織5日在華府國會山莊舉行紀念活動,美國貿易代表戴琪 到場致詞表示,在紀念先輩們廢除歧視 性法案之際,華裔 當繼承追求自由、多元、平等的精神,「美國在竭力為經濟利益和國家安全奮鬥的同時,也應當盡力保護族裔多元與平等。」

華裔聯邦眾議員劉雲平、孟昭文、趙美心等人也都出席,他們表示,紀念這段屈辱的歷史,重要的是避免華裔再被忽視,防止歷史倒退;華裔國會議員們也持續推動在美國課堂上增加關於亞裔歷史的內容,提升主流社會對亞裔的認識。

華裔聯邦眾議員劉雲平。(記者張筠 / 攝影) 華裔聯邦眾議員孟昭文在紀念活動上致詞,將繼續推動在美國課堂上增加亞裔歷史。(記者張筠 / 攝影) 聯邦眾議員趙美心說,須不斷戰鬥,不能讓排華法案的歷史重演。(記者劉先進╱攝影)

「排華法案」1882年通過,執行逾60年,是美國歷史上唯一專門針對特定族裔的歧視性法案,此法生效後發生許多針對華人的大規模暴力事件,不少人甚至因此喪命;1943年12月,時任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)簽署「馬格努森法案」(Magnuson Act)正式廢除「排華法案」,讓美國華人首次享受平等公民權。

為慶祝此法案廢止80周年,各地華人組織特別創立「Commemorate Repealing the Chinese Exclusion Act」組織,簡稱「CRCEA」,5日在國會山莊以「促進所有美國人的民權、防止歷史倒退」為主題舉辦大型紀念活動。

該組織表示,防止華裔再度成為被歧視對象的最有效方法,就是鼓勵華裔積極參與民主進程。支持華裔權益的聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)在致詞中表示,「若不要任人宰割(be on the menu),就要積極坐在桌前、發聲參與討論(sit around the table)」,以此鼓勵華裔積極發聲、參政。

戴琪在「排華法案」廢除80周年的紀念白板上簽名。(記者張筠 / 攝影)

戴琪在致詞中回憶歷史上眾多華裔為民族權益奮鬥的過程,「排華法案導致嚴重的歧視,如今我們在紀念前輩努力的同時,也要銘記:進步從來不是直線性(linear),我們每個人也當時刻保持對自由、平等的追求。

戴琪引用美國前總統林肯1858年在芝加哥一場演講的內容,「隨著時間的推移,越來越多美國人可能與開國元勳、撰寫獨立宣言的人都沒有血緣關係,但每一名美國人依然與獨立宣言所反映的精神和信念有緊密關係。」她表示,面對那些以血汗推動美國進步的人,我們除了要銘記,也要以行動繼承此精神。

「美國是代表自由、正義的國家,我們在維護經濟、軍事等力量強大的同時,也不能捨棄對文化價值、族裔多元的重視」,戴琪表示,她自己身為第二代華裔美國人,同時也是第二代「人民公僕」(public servant),她會盡其所能以及她所擁有的資源,推動美國進步,「這不僅是為了華裔、亞裔,而是應該為所有美國人。」

戴琪強調,在捍衛經濟利益和國家安全的同時,也應堅決擁抱文化、族裔多元,「移民政策和文化特色這是美國強韌之所在。」