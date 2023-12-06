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COP28峰會／全球化石燃料碳排368億噸 衝新高

編譯高詣軒、記者胡瑞玲／綜合報導
科學家在聯合國氣候峰會COP28發布報告，指今年各國化石燃料的二氧化碳排放量創新高，也使控制全球升溫幅度在攝氏1.5度內的難度更高。(美聯社)
科學家在聯合國氣候峰會COP28發布報告，指今年各國化石燃料的二氧化碳排放量創新高，也使控制全球升溫幅度在攝氏1.5度內的難度更高。(美聯社)

科學家5日在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)發布全球碳預算報告，指出今年各國化石燃料的二氧化碳排放量創新高，預估達368億公噸，年增率1.1%，也使控制全球升溫幅度在攝氏1.5度內的難度更高。

據路透及紐約時報報導，該年度報告出自90多家機構的121名科學家。除化石燃料，森林濫伐和其他地貌改變也足以釋出大量溫室氣體。若計入土地利用方面的碳排量，今年全球二氧化碳排放總量預估將達409億公噸。

數據顯示，包含石油、煤炭、天然氣等，今年每種化石燃料碳排量都在成長，更以石油碳排增加比率最高，較去年增加1.5%；碳排占比最大的類型則為煤炭，今年的排放量也超越2014年的歷史峰值，創歷史新高。

領導該研究的英國艾克斯特大學教授弗里德林斯坦說，如今看來2015年巴黎氣候協定訂定的攝氏1.5度理想，難以達成，COP28應該盡快就削減化石燃料碳排達成共識，至少抑制升溫在攝氏2度內。該報告作者之一、挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心研究員皮特斯也說，光靠支持再生能源無法解決氣候問題，必須利用政策減少化石燃料。

全球碳排曾在2020年因新冠肺炎疫情而銳減，去年2月爆發的俄烏戰爭也使能源用量微幅下降，但排放量已回升。烏克蘭環保和自然資源部副部長基列耶娃說，烏俄開戰18個月來，產生約1.5億公噸二氧化碳排放，甚至超過比利時一國的年排放量。

另外，聯合國5日也釋出最新版本的全球氣候協議草案，據信將是COP28的最終協議，內含從逐步淘汰化石燃料到完全不予討論等三種選項，將交由與會的近200國代表團協商。

第一種最強硬的選項，要求有序而且公平地逐步淘汰化石燃料。公平是指歷史上燃燒最多化石燃料的富國，必須更快淘汰，而開發中或貧窮國家可較慢。

第二種是呼籲逐步淘汰欠缺碳捕捉與封存的項目，並快速減少化石燃料使用，以在2050年前達成碳中和。

第三種選項則是對逐步淘汰化石燃料隻字不提，此一立場獲中國和中東產油國沙烏地阿拉伯支持。鑑於沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲表明，絕對反對逐步淘汰，預料協商難度不小。該草案將作為未來幾天各方協商的基礎，最終版本預計12日出爐。

石油 聯合國 沙烏地阿拉伯

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