3商船紅海遭攻擊 美艦馳援也遭襲 擊落3葉門叛軍無人機

美軍卡尼號戰艦在紅海遇襲，圖為該艦在地中海巡弋的資料照片。(美聯社)

軍方官員表示，因葉門「青年運動」(Houthis)武裝力量3日攻擊位在紅海國際海域的商船，美軍飛彈驅逐艦「卡尼號」(USS Carney)收到商船求救信號後馳援，擊落其中三架無人機；但仍有三艘商船在紅海遭青年運動發射的彈道飛彈擊中，青年運動已承認這起最新攻擊行動係其所為。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美軍中央指揮部(US Central Command)發布聲明指出，葉門青年運動的攻擊，代表對國際商業及海上安全的直接威脅，危及來自世上多國的國際船員生命；三艘商船及船員與14個國家有關。

聲明中另指出，三艘商船分為英國所有但註冊在巴哈馬的「團結探險家號」(Unity Explorer)、在巴哈馬註冊但由百慕達及英國營運的「九號」(Number 9)，以及也在巴哈馬註冊的「蘇菲二號」(Sophie II)。

中央指揮部稱3日對商船的攻擊跨時7個小時以上，先是團結探險家號遇襲，只是飛彈在船隻附近引爆；30分鐘後，團結探險家號又遭第二枚飛彈攻擊，船隻受到「輕微傷害」；「九號」遭一枚飛彈擊中，報告說受到些許損傷，但船員無人傷亡，約一小時之後，蘇菲二號也遭擊中，唯報告並未受到可觀傷害。

美聯社報導，團結探險家號第一次遇襲後不久，卡尼號擊落一架朝它飛來的無人機，該商船第二次遇襲而釋出求救訊號，卡尼號擊落第二架進犯的無人機；馳赴協助蘇菲二號過程中，卡尼號再擊落一架往它飛來的無人機；三架無人機並未造成傷害。

美國海軍發布的照片顯示，卡尼號戰艦在紅海啟動作戰系統，鎖定來犯的無人機。(美聯社)

青年運動發言人薩里(Yahya Saree)准將表示，第一艘商船是遭飛彈擊中，第二艘則是被無人機擊中；那批船舶的位置在連接紅海與亞丁灣的曼德布海峽(Bab el-Mandeb Strait)；薩里並未提及攻擊中針對任何美軍戰艦。

薩里表示，鎖定其中兩艘商船是因為它們與以色列 人有關，而且「拒不理睬」青年運動發出的警告訊息；除非以軍停止對加薩 走廊「兄弟們」的攻擊行動，不然青年運動將繼續阻止以國船隻在紅海、阿拉伯海航行。

五角大廈表示，自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)10月7日攻擊以色列，引爆當前戰爭以來，由青年運動控制的葉門地區已發射不少飛彈，攻擊紅海船隻；3日事件要歸咎於伊朗 。

中央指揮部表示，美方有各項理由相信，這些海上攻擊雖由葉門青年運動執行，但完全由伊朗賦予其能力；美國將與國際盟友、夥伴國協調後，考慮一切適當回應。