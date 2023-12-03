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印州政府控告TikTok危害兒童福利、洩露個資 法官駁回

編譯陳韻涵／綜合2日電
印地安納州政府控告抖音危害兒童福祉且洩露使用者個資的兩起案件，11月29日遭印州艾倫郡高等法院法官駁回。(路透)
印地安納州政府控告抖音危害兒童福祉且洩露使用者個資的兩起案件，11月29日遭印州艾倫郡高等法院法官駁回。(路透)

印第安納州政府控告國際版抖音TikTok危害兒童福祉且洩露使用者個資的兩起案件，11月29日遭印州艾倫郡(Allen County)高等法院法官珍妮佛‧德格魯特(Jennifer L. DeGroote)駁回，理由是缺乏管轄法令依據。州方考慮上訴。

美聯社報導，這兩宗去年12月提出的案件譴責抖音誤導大眾，尤其是青少年，指該平台內容雖然宣稱對13歲以下的使用者是安全的，卻含有「猥褻且不當的內容」；其中一宗由印州州政府提起的訴訟指抖音欺騙使用者，讓使用者相信其敏感的個人資料受到萬全保障。

這兩案後來被併案審理，上一次關於駁回動議的聽證會在10月舉行。

德格魯特駁回印州政府對抖音的控訴，創下美國先例，另有類似案件正在阿肯色州和猶他州纏訟。

印州檢察長辦公室發言人透過書面聲明表示，「州方正在考慮上訴」，並維持訴訟立場，「我們是第一個對抖音提出告訴的州，但不是最後一個，看到其他州在法庭針對大企業的威脅持續奮鬥，令人欣慰」。

德格魯特在裁決中表示，法院對此案缺乏屬人管轄權(personal jurisdiction)，並引據先前判例，指出根據「印第安納州欺騙性消費者銷售法」(Indiana Deceptive Consumer Sales Act)，下載免費應用程式不算消費者的交易行為。

抖音隸屬於中國企業字節跳動(ByteDance)，該公司2020年把總部遷至新加坡

過去一年來，抖音一直是州府和聯邦議員的目標，他們認為中國政府可透過抖音存取使用者數據。

印第安納等多州與聯邦政府先前下令政府機關設備上不得安裝抖音應用程式。蒙大拿州今年5月成為美國第一個全面封殺抖音的州，該禁令訂明年1月1日生效。

抖音 印第安納州 新加坡

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