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推銷幣安NFT涉詐 C羅挨告面臨10億求償

編譯陳韻涵／綜合30日電
葡萄牙足球名星羅納度，去年與幣安合作宣傳一款以他為名的NFT，現在面臨投資者要求賠償10億元的集體訴訟。（路透）
葡萄牙足球名星羅納度，去年與幣安合作宣傳一款以他為名的NFT，現在面臨投資者要求賠償10億元的集體訴訟。（路透）

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)去年替虛擬貨幣平台「幣安」(Binance)代言，推銷以他為名的非同質化代幣(NFT)商品「CR7」，如今涉及詐欺與違法，面臨集體訴訟求償10億元。

美聯社報導，這起11月27日在佛羅里達州南區聯邦地方法院提出的訴訟，指控羅納度推廣幣安事涉「欺騙與違法」；原告宣稱，幣安與羅納度等名人合作，讓他們陷入代價高昂且不安全的投資。

訴狀指出，「如今證據表明，只有在像被告羅納度這般全球最富裕、強大且知名的組織和名人自願協助下，幣安的詐欺行為，才能透過提供和銷售未登記證券(unregistered securities)達到如此高度。」

羅納度去年11月在2022年世界盃(World Cup)之前，與幣安共同推出NFT「CR7」。

「CR7」的起始價格約在77元到1萬元不等，共有七款動畫，描繪C羅生平的代表性時刻，包括倒掛金鉤、葡萄牙童年等情景。

這宗訴訟形容羅納度與幣安合作行銷NFT「相當成功」，讓網路搜尋關鍵字「幣安」的次數增加500%，高價NFT開賣首周便售罄。

訴訟也指控羅納度早該揭露幣安付他多少費用，美國證交委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)先前表示，聯邦法律要求名人主動公開推廣證券，包括加密貨幣資產的合作價碼。

NFT是附帶版本序號的普通數位影像，將NFT加進加密貨幣區塊鏈的過程，使其成為獨特收藏；NFT經歷短暫榮景後，受到加密貨幣產業醜聞和市場崩盤影響，價值大跌。

幣安今年夏季被控經營未登記證券交易，違反諸多美國證券法規而被告；幣安上周同意支付43億元和解，創辦人趙長鵬卸任執行長並承認未能避免幣安成為洗錢平台的重罪。

本周控告羅納度的案件，並非首次有名人因為代言加密貨幣而惹上官司；去年許多好萊塢與運動明星，包括賴瑞大衛(Larry David)和坦帕灣海盜四分衛布雷迪(Tom Brady)都面臨事涉垮台加密貨幣交易所FTX的集體訴訟。

羅納度持續透過他的官方網站與社群媒體推廣幣安，上月28日還在昔稱推特(Twitter)的「X平台」轉推幣安的影片，寫道他正與幣安「籌畫某事」。

虛擬貨幣 NFT 證券

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