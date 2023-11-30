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最有權力國務卿季辛吉穿梭外交 迄今影響美中關係

記者顏伶如／綜合報導
尼克森時代的美國國務卿季辛吉（左）擁有豐沛的國際人脈，今年7月曾與中國國家主席習近平（右）會談。(Getty Images)
尼克森時代的美國國務卿季辛吉（左）擁有豐沛的國際人脈，今年7月曾與中國國家主席習近平（右）會談。(Getty Images)

國務卿季辛吉(Henry Kissinger)29日在康乃狄克州家中過世，享嵩壽100歲。紐約時報指出，季辛吉堪稱二戰之後最有權力的美國國務卿，受人敬佩的同時也受到誹議，季辛吉的外交成就迄今仍深深影響美國與中國、俄羅斯及中東地區的關係。

學者出身的季辛吉後來轉入外交官，促成美國對中國開啟交往大門，透過談判讓美國從越南戰爭脫身離開。冷戰最緊張的時刻，他運用靈巧、野心及智慧，重塑美國與蘇聯之間的權力關係，運籌帷幄之際偶爾踩到民主價值紅線。他被稱為超現實主義者(ultrarealist)，大力推動反映美國利益的外交關係，卻也因為背棄美國價值而受到譴責，尤其在人權問題方面。

季辛吉總共曾經輔佐12位美國總統，從甘迺迪到拜登都包括在內。他對外交史有著學者程度的認知，德國猶太裔難民的家庭背景成為他在美國積極追求成功的動力，有著嚴重的不安全感，帶有巴伐利亞口音的英語讓他的發言有時讓人不易聽懂，只要是他接觸過的國際外交幾乎都因此出現改變。

在美國歷史及國際外交的重大時刻，季辛吉一度是權力位階僅次於尼克森總統的第二號人物。1969年1月，季辛吉出任尼克森白宮的國機安全顧問，1973年獲任命為國務卿，一人身兼兩項要職的狀況頗為罕見。尼克森辭職下台後，季辛吉獲得福特總統重用。

季辛吉與當年的「紅色中國」(Red China)秘密談判，締造尼克森最重大的外交成就。與中國接觸是冷戰期間經過盤算的手段，用意在於孤立蘇聯，季辛吉斡旋之下開闢了全球最複雜的交往管道，如今美中兩國已經成為世界兩大經濟體，彼此之間有著盤根錯節的關係，卻經常立場迥異，一場新冷戰儼然山雨欲來。

數十年來，季辛吉大力主張要對中國崛起加以管制，要注意中國在經濟、軍事、科技領域帶來的挑戰。

高齡100歲的季辛吉，今年10月24日獲得美中關係全國委員會頒獎，他呼籲美中兩國...
高齡100歲的季辛吉，今年10月24日獲得美中關係全國委員會頒獎，他呼籲美中兩國和則兩利。這也是他生前最後一次出席公開場合。(記者張心／攝影)

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