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哈瑪斯首次表明休戰意願 願多放40人換取延長停火

編譯廖振堯／綜合26日電
一群以色列人揮舞國旗，慶祝以色列人質獲釋。(美聯社)
一群以色列人揮舞國旗，慶祝以色列人質獲釋。(美聯社)

以色列巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)交戰近2個月後，24日起暫時休戰4天，雙方依照協議互相釋放人質，有些受害者從10月7日衝突爆發後便被關押至今的。哈瑪斯26日依約釋放第三批人質後，一位與該組織關係密切的消息人士透露他們願意延長停火協議。

該消息人士26日稍早向西方媒體表示，該組織願意延長停火時間2到4天，如此一來意味著將再釋放20至40名以色列人質。

以色列時報(The Times of Israel)報導，哈瑪斯26日晚間宣布正尋求將目前休戰協議延長至超過4天。聲明稱希望延長即將於周一晚上結束的臨時休戰，以確保釋放更多被以色列監禁的巴勒斯坦囚犯。該聲明似乎是哈瑪斯首次正式表達延長停火協議的意願。

巴勒斯坦人揮舞旗幟，慶祝以色列釋放囚犯。(Getty Images)
巴勒斯坦人揮舞旗幟，慶祝以色列釋放囚犯。(Getty Images)

依照最初協議，哈瑪斯必須在最初4天釋放50名婦幼；以色列則會以150名巴勒斯坦婦幼囚犯交換。此外協議也允許雙方進一步同意，在最初釋放50名人質之後，哈瑪斯每釋放10名人質就將停火期限延長一天，最多可追加釋放100名人質；以色列每收到1名人質便會釋放3名囚犯。

目前已有39名以色列人質、117名巴勒斯坦囚犯獲釋，還有協議以外從加薩獲釋的1名俄羅斯男子和19名他國人質。

在卡達、美國和埃及的調解下，以色列也受到愈來愈大的延長停火壓力。哈瑪斯發布最新聲明後，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在一段影片中表示他已告訴拜登總統，對延長休戰持開放態度，不過一旦休戰結束，以色列國防軍將全面恢復地面行動。

穿著綠色軍裝、周圍站滿士兵的內唐亞胡稱：「我們又帶了一批人質、婦幼回家，看到家人團聚時整個國家都深受感動…協議結束後，我們將恢復全部力量來實現目標：摧毀哈瑪斯、解救所有人質。」

據報導，加薩南部的甘尤尼斯市(Khan Yunis)居民收到以色列軍隊發來的簡訊，內容稱軍方知道人質被扣押的地點，「將消滅任何綁架人質的人」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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