WSJ民調：45%受訪選民認為美國夢不會成真

過去民眾普遍相信的「美國夢」已出現變化，45%的受訪者認為「美國夢」並不會成真，所謂機會均等，僅是宣傳而已。（美聯社）

華爾街 日報與芝加哥大學(University of Chicago)全國民意研究中心(National Opinion Research Center，NORC)最新聯合民調 顯示，不論出身背景只要努力奮鬥必能出人頭地的「美國夢」(American Dream)似乎已經破滅，45%受訪者認為「以前是真的，如今已不是」，18%受訪者說「從來不是真的」，僅36%民眾回答「依然為真」。

50%：生活比50年前差

若拿現今美國生活與50年前對照，50%受訪者說「變差」，20%回答「差不多一樣」，30%則認為「變好」。

對照2012年、2016年相同調查的統計結果，認為「美國夢」依然為真的受訪者分別有53%、48%；華爾街日報去年一項民調，認為努力工作在美國就能出人頭地的受訪者也有68%。

無力感 年輕人特別強烈

這項調查是在今年10月19日至24日針對全國1163名登記選民完成調查，抽樣正負誤差在正負4.03%以內；華爾街日報24日報導，民調結果反映了不管位於政治光譜哪個位置，所有美國民眾對於經濟困頓及不確定都充滿無力感。

被問到美國經濟、政治制度是否「對於像我一樣的人比較不利」，約有半數受訪者表示認同，表示不認同的受訪者有39%。

50%的美國民眾認為生活變差，許多受訪者也認為所謂「美國夢」並不會實現。（美聯社）

若以年齡區分，美國年輕人對於「美國夢」變得遙不可及感受特別強烈。

65歲以上受訪選民有48%認為「美國夢」依然為真，但50歲以下選民當中只有28%認同「美國夢」還是真的。

30歲奶爸：感覺快淪落街頭

30歲全職父親葛拉漢(Oakley Graham)在密蘇里州葛林伍德(Greenwood)郊區擁有附兩個停車庫的不錯房子，妻子是電子工程師。他說，旁人眼中或許認為他正過著「美國夢」日子，但他其實充滿不安全感。他說，若不透露手邊預算其實有限，就是沒說實話。

葛拉漢說，不管是自己還是絕大多數鄰居，不管外表過得如何光鮮亮麗，「我覺得大家其實一樣都是距離淪落街頭只差一、兩份薪水支票 而已」。他說，原為鐵路維修工的祖父晚年有工會退休俸依靠，現今絕大多數勞工卻不再有如此福利。