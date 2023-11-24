新聞分析／郭董公親變事主 桶箍弄成鴻門宴

在野的藍白郭23日在台北君悅飯店碰面，但一開始即因為會面地點及出席人士敲不定，後又因為公布簡訊及民調等問題火爆交鋒，最後不歡而散。（記者林澔一／攝影）

在台灣總統大選登記截止的最後關鍵時刻，已完成總統參選獨立連署的鴻海創辦人郭台銘 在台北時間23日主導辦了一場在野整合會談，好不容易藍白總統參選人侯友宜、柯文哲 和國民黨主席朱立倫，以及「藍白六點協議」見證人、前總統馬英九 齊聚一堂，卻是不歡而散，成了無言的結局，令郭台銘感嘆不已。

郭台銘是成功企業家，關心國家、懂產業和科技、有國際視野，也熱心公益，是兼具高度、格局和視野領導人，這次以理念力拚獨立連署，以有效連署數90萬份取得參選總統的資格，是非常了不起的成績。

但是在野力量分散，勝選機會渺茫，郭台銘也深知此道理，而他倡議的主流民意大聯盟，如果缺少柯文哲和侯友宜，根本不可能成形，因此他跳出來主導23日的三方會談會議，可是郭台銘明明是在侯友宜請託下出來當「桶箍」，要化解藍白紛爭、促成在野整合，但他一開始就和柯文哲站到了同一陣線，公親卻不公親，是23日不歡而散的主因。

柯文哲不願意回到他信任的見證人、前總統馬英九的基金會會談，郭台銘就訂了飯店房間；柯文哲不願意公開會談，郭台銘力主馬英九、朱立倫不能夠參加，甚至還嘲諷兩人是「不速之客」，對前元首和政黨主席非常不尊敬；郭台銘要求馬英九發表意見，馬當場拒絕用麥克風發言，還說「我是見證人不發言」，就是在暗示郭台銘說「你要扮公親就不能發言」。

藍白郭三方會談23日在台北君悅飯店舉行，民眾黨總統參選人柯文哲(左)和獨立總統參選人郭台銘兩人一起走進會場。(記者杜建重／攝影)

大老闆郭台銘向來豪氣加霸氣，這一套在商場吃得開，在高深莫測、爾虞我詐的政治場域，大老闆行事風格就顯得「太直率」，他指揮要求馬朱去喝咖啡，已經相當無禮，還毫不避諱地說，兩人不請自來，原本是三票，二比一，現在是五票，該怎麼算，坐實了這場號稱在野整合大會談，其實是「請侯入甕」，就是要在密室小房間，以二比一迫侯友宜當副手，用這樣幾近強迫的方式來完成所謂公平公開的整合。

郭台銘辦公室發言人黃士修要求麥克風消音、直指國民黨民調不公的粗暴表現，更是這場會談破局的最大敗筆，也讓朱立倫有了走人散場理由。

郭台銘既有整合在野的格局高度，就應有「成功不必在我，但成功必定有我」的胸懷與無私，可惜郭台銘角色認知錯亂，混淆自己應該在這場在野整合所扮演具高度的「桶箍」，又是「大哥說了算」，結果把在野整合大會弄成一場鴻門宴，實在可惜。