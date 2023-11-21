奧特曼落腳微軟組AI戰隊 OpenAI七成員工威脅要隨前CEO跳槽

OpenAI前執行長奧特曼將轉為效力微軟，震撼業界，據稱OpenAI內部恐怕會有幾百名員工也會追隨他的腳步出走。(Getty Images)

OpenAI 董事會開除原執行長奧特曼(Sam Altman，前譯阿特曼)，並延攬Twitch前執行長希爾(Emmett Shear)接掌；奧特曼20日確定回鍋失利後，已改投效微軟 陣營，OpenAI前董事長布羅克曼(Greg Brockman)也跟進跳槽。OpenAI內部流出員工連署信，要求董事會解散改組，並稱有數百員工可能跟著奧特曼出走。

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)20日發布貼文說，奧特曼與布羅克曼將領導微軟新成立的AI研究團隊；布羅克曼在奧特曼遭解雇後數小時也請辭。納德拉表示，微軟仍致力於維持與OpenAI的關係，期待與新執行長希爾合作。

微軟、輝達 股價大漲

微軟是OpenAI的重要支持者，擁有近半股權。在微軟宣布奧特曼的消息後，微軟與晶片製造商輝達股價雙雙大漲。

法新社報導，「連線」(Wired)雜誌率先披露一封OpenAI內部信函寫道：「你們(董事會)的行為已表明，你們沒有能力監督OpenAI。」

值得注意的是，簽名人還包括OpenAI首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)，他也是董事會四名成員之一。名單上還包括原本擔任技術長的穆拉提(Mira Murati)，她在奧特曼17日被開除時曾短暫獲任臨時執行長，但在上周末已被降職。

500員工連署信流出

信函還寫道：「微軟已向我們保證，要是我們選擇加入，這家新的子公司有位置給所有的OpenAI員工。」報導指稱，OpenAI的770名員工當中，多達500人簽署這封信，高達七成，顯示該公司的風暴尚未停止。

OpenAI董事會17日無預警宣布開除奧特曼的執行長職務，震撼業界。微軟與奧特曼原本試圖與OpenAI談判，讓他重回職位，但董事會並未同意，短短兩天高潮迭起，在納德拉20日宣布奧特曼落腳微軟後，大局底定。

OpenAI是生成式聊天機器人ChatGPT的開發公司，自去年底至今，刮起影響至今的人工智慧旋風，也將奧特曼推向科技界的神壇。ChatGPT也掀起從美國到中國的AI制霸競賽，有人把奧特曼與比爾蓋茲、喬布斯相提並論。

分析師指出，董事會違逆投資人，不讓奧特曼回鍋，可能會帶來廣泛苦果。Thrive Capital原本要帶頭收購員工持股，這樁交易可讓OpenAI身價達860億美元。Thrive Capital到上周末為止尚未匯款，並說奧特曼的離開，會影響該公司行動。

網羅2大將 微軟大勝

微軟一舉網羅OpenAI兩員大將，甚至後面還有不少追隨者，在未來人工智慧的競爭上，有望占到上風。顧問公司Evercore ISI形容，微軟此舉是「大獲全勝」。

OpenAI的臨時執行長希爾，年初才卸下亞馬遜旗下電競串流網站Twitch執行長之職。消息人士說，希爾認同AI造成的生存危機，贏得OpenAI董事會的支持。