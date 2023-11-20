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防「毒信」攻擊 選務人員囤解毒劑 被指浪費資源

編譯盧炯燊／綜合19日電
一些選務機關收到內有白色粉末的信件，因此提前準備解毒劑來應急。圖為應急人員大陣仗前往田納西州高等法院處理白粉毒信的資料照片。(美聯社)
一些選務機關收到內有白色粉末的信件，因此提前準備解毒劑來應急。圖為應急人員大陣仗前往田納西州高等法院處理白粉毒信的資料照片。(美聯社)

自2020年大選傳出選票作假舞弊等流言後，地方選務工作人員一直受到干擾及攻擊，包括喬治亞、內華達、加州、俄勒岡、華盛頓及堪薩斯等六個州的選舉辦公室及點票中心，不斷遭人郵寄含有芬太尼的信件，目的是擾亂計票工作。

華盛頓州金恩郡(King County)選務辦公室最先收到「毒信」，之後其他五個州陸續發生類似情形。為此，各地選務人員不得不面對現實，準備解毒藥物納洛酮(Naloxone)作為預防措施。

金恩郡計票負責人米勒(Eldon Miller)表示，他的工作團隊一直受到攻擊，因為要根據選舉情況點算數以億計的選票。他又說，其中一名工作員8月接觸到一封含有芬太尼的信件後，不得不使用納洛酮「解毒」，因為人員安全是首要。

為了預防遭到芬太尼感染，即使沒有收到「毒信」的地方選務辦公室及點票中心，也紛紛配備納洛酮。

佛州塞米諾爾郡(Seminole County)選務主管安德森(Chris Anderson)表示，儘管他的辦公室沒有收到任何含有芬太尼的信件，但仍然從消防局取得納洛酮。他又說，雖然會盡力避免使用納洛酮，但在目前情況下，寧願備而不用。

但一個人權組織「補救人民聯盟」(Remedy Alliance/For The People)，去年發起一個為濫用藥物成癮者提供低成本，甚至免費納洛酮的活動。組織負責人西姆金斯(Maya Doe-Simkins)認為，各州在選務單位存放大量納洛酮是浪費資源，其實當局更應為濫用藥物者提供解毒劑。

西姆金斯指出目前納洛酮並無短缺，可在網路及一些藥局購得，但分銷通路仍不盡人意。

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