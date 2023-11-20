防「毒信」攻擊 選務人員囤解毒劑 被指浪費資源
自2020年大選傳出選票作假舞弊等流言後，地方選務工作人員一直受到干擾及攻擊，包括喬治亞、內華達、加州、俄勒岡、華盛頓及堪薩斯等六個州的選舉辦公室及點票中心，不斷遭人郵寄含有芬太尼的信件，目的是擾亂計票工作。
華盛頓州金恩郡(King County)選務辦公室最先收到「毒信」，之後其他五個州陸續發生類似情形。為此，各地選務人員不得不面對現實，準備解毒藥物納洛酮(Naloxone)作為預防措施。
金恩郡計票負責人米勒(Eldon Miller)表示，他的工作團隊一直受到攻擊，因為要根據選舉情況點算數以億計的選票。他又說，其中一名工作員8月接觸到一封含有芬太尼的信件後，不得不使用納洛酮「解毒」，因為人員安全是首要。
為了預防遭到芬太尼感染，即使沒有收到「毒信」的地方選務辦公室及點票中心，也紛紛配備納洛酮。
佛州塞米諾爾郡(Seminole County)選務主管安德森(Chris Anderson)表示，儘管他的辦公室沒有收到任何含有芬太尼的信件，但仍然從消防局取得納洛酮。他又說，雖然會盡力避免使用納洛酮，但在目前情況下，寧願備而不用。
但一個人權組織「補救人民聯盟」(Remedy Alliance/For The People)，去年發起一個為濫用藥物成癮者提供低成本，甚至免費納洛酮的活動。組織負責人西姆金斯(Maya Doe-Simkins)認為，各州在選務單位存放大量納洛酮是浪費資源，其實當局更應為濫用藥物者提供解毒劑。
西姆金斯指出目前納洛酮並無短缺，可在網路及一些藥局購得，但分銷通路仍不盡人意。
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