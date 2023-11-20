批「無證客正毒害美國血統」川普：若當選 終止拜登開放邊境政策

前總統川普(右一)19日前往德州美墨邊境，提出強硬移民政策，並接受德州州長艾伯特(右二)的背書支持。(Getty Images)

前總統川普 19日前往德州 美墨邊境愛丁堡(Edinburg)，在機場便發表強硬的反移民 政策，重申自己若贏得2024年總統選戰，2025年回白宮就任第一天，就會終結拜登總統的每一項開放邊境政策；川普長期盟友的德州州長艾伯特(Greg Abbott)接機時表示支持川普，以及川普的鷹派邊界政策。

赴美墨邊界 發表強硬移民政策

有線電視新聞網(CNN)報導，川普面對「南德州國際機場」(South Texas International Airport)停機坪前約150名群眾，發表演說痛批拜登的邊界施政，表示「美國邊界之不安為史上之最，也是全世界最不太平的邊界」。

川普擬限縮移民計畫，包括以下措施：

●恢復並擴大飽受爭議的穆斯林來美禁令，一開始針對七個穆斯林占多數國家。

●進行新的移民「意識形態過濾」，旨在禁止「憎恨基督的共產黨及馬克思信徒」、「危險的瘋子、偏執狂、怨毒人士及狂人」進入美國，「想來美國的人必須愛我國」。

●禁止支持巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)的人入境。

把住在國內「同情伊斯蘭聖戰」的人遞解出境；另派移民官員到「支持伊斯蘭聖戰的示威」現場，標認違反此規定的人。

●引用「外國敵人法」將所有已知或可疑幫派成員和毒販逐出美國。

●上任第一天簽署行政令，終止憲法賦予的出生公民權。

●終止所有工作許可證，並切斷為非法居留者提供庇護和交通的資金。

●打擊合法尋求庇護者並重新實施美國法典第42卷規定。

川普競選過程不斷升高反無證移民說詞，矢言明年贏得總統選舉，將展開國家史上規模最大的國內遞解無證移民行動。他表示，無證移民正在「毒害我國的血統」；CNN報導，川普這麼講是呼應白人至上主義的說詞。

將擴大第一任期鷹派移民政策

川普動用掃蕩無證移民來當自己選戰的基石，最近在佛州夏列市(Hialeah)造勢活動上便曾宣布；他計畫若是再度當選總統，要擴大第一次任期內的鷹派移民政策，限縮合法和無證移民，例如逮捕業在美國國內的無證移民，關進拘留大營，再遞解出境；動用聯邦及地方執法單位，協助逮捕全國無證移民。

美聯社報導，川普另向感恩節期間駐守在邊界的德州國民兵、州警等其他執法人員奉上餐點，與他們握手、合照。川普對他們說，「各位在此做的事情妙不可言，而且想撥亂反正」。

前總統川普19日前往德州美墨邊境，提出強硬移民政策，並與德州執法人員共進午餐。(Getty Images)

川普一直勾勒的移民政策構想，大幅提升他總統任期內的對付移民措施，在競選造勢時不斷提出。但19日在德州部署在邊界的州警直升機、飛機及武裝巡邏艇當背景下，他只簡短談了約十分鐘。

此外川普並未深入談到自己若當選將追求的政策，只抱怨通膨高漲、2021年美軍撤離阿富汗灰頭土臉，另呼籲蓋更多邊界隔離牆。

德州長艾伯特批拜登「不保護國境」

艾伯特談到德州國民兵及州警部隊時表示，他們本不該此時在此地，應該在家團聚，會待在此地的唯一原因，就是國家目前有個不保護國境的拜登總統。

艾伯特並表示，國家需要一位能鞏固美墨邊界的總統，「必須迎回川普，擔任美國總統」。