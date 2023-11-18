民調誤差計算難達共議 「藍白合」難產 將擇期再議

國民黨與民眾黨因對民調誤差範圍有歧見，「藍白合」卡關，但民眾黨提名人柯文哲（右）18日上午否認破局，要求「再給我一點時間」。圖為他與國民黨提名人侯友宜（左）。(本報資料照片)

台灣的總統大選「藍白合」瞬息萬變，原訂18日要公布藍白正副搭檔的決定，因雙方漏夜談判後仍無共識，民眾黨主席柯文哲 表示還需要時間整合，以符合民眾的期待，「我們要贏得大選，不是贏得初選」。

柯文哲表示，在24日下午5點以前，任何結果都有可能。

前總統馬英九、國民黨 、民眾黨三方推薦的民調 專家17日漏夜審視11月7日至11月17日的民調，但討論到18日凌晨兩點仍無法達成共識，馬英九基金會執行長蕭旭岑和馬辦推薦的代表、國民黨代表三人簽字，但民眾黨代表拒簽。

柯文哲稱還沒破局 還需時間整合

柯文哲稍早致電馬英九基金會執行長蕭旭岑指尚未破局，還需要一點時間。

藍認侯勝出 白認是平手 拒絕簽字

中華民國明年總統大選，國民黨提名人侯友宜及民眾黨提名人柯文哲相持不下，原在馬英九見證下以民調決定。但三方派出的民調專家會議審視6份民調數據，最後比數是侯柯配比柯侯配是5：3，柯營認為有兩份民調應剔除，應是平手，最後決議擇期再議。民眾黨方面主張，柯文哲陣營「讓3%」版本，柯侯配與侯柯配打成平手3比3，但國民黨方面認為，依照藍白政黨協商六點共識的比賽規則，應是「讓6%」版本，雙方無法達成共識。

兩黨歧見 對民調誤差範圍認知不同

蕭旭岑18日表示，國民黨與民眾黨最大的歧異在於對誤差範圍的認知不同，他轉述馬英九看法指出，兩黨走到這一步非常不容易，希望雙方最後可以達成共識，以符合國人的期待。

藍白合能否合作，將挑戰目前民調領先的民進黨提名人賴清德和蕭美琴組合。同時影響台灣政局及兩岸關係，甚至美中台三方互動。

柯文哲表示，超過60%的民眾都希望政黨輪替，人民渴望變天，甚至是非常討厭新潮流，所以才有藍白合的考慮，雖然政黨都有自己的主體性要維護，但再不整合的話選舉會輸掉，因此國民黨先提出藍白合的要求，但他要求要有公平的方法來比較，否則無法和雙方支持者交代。

柯文哲說，他說全民調讓侯3%，如果是一對一的比賽，柯對賴或是侯對賴，柯對賴都是贏，侯對賴都是輸的比較多，但藍白協商後來說要綁在一張選票上，他認為，其實當兩個名字都放在同張選票上，對選民會有抺平作用，會把差距變小，但在馬總統見證下，他想好啦，民眾黨還是比較小的政黨，所以同意在國民黨主席朱立倫的遊說下決定在誤差範圍內還是要讓，即使幕僚哭成一團，但為了呼應人民的期待，所以還是決定要讓。

柯文哲稱民調讓3%可以 讓6%不行

柯文哲說，幾份民調的結果，除了聯合報的民調，他都贏，「但在誤差範圍內讓3%我可以，要叫我讓6%等於是叫我棄械投降」，真的大選時，民進黨總統參選人賴清德連0.01%都不會讓。

柯文哲說，在野整合還是必要的，還是希望呼應人民的期待，「我們想辦法找出最強的組合，還是希望和國民黨協商」，但讓6%太強人所難，無法對支持者交代。

依據藍白15日政黨協商的共識，由馬英九推薦的政治大學政治系主任陳陸輝、國民黨推薦的文化大學新聞系主任莊伯仲、柯文哲推薦的求真民調公司總經理關智宇，檢視評估11月7日至11月17日的民調，原定18日上午10點由馬英九基金會公布結果。

國民黨總統參選人侯友宜前一天溫情喊話，強調要多看柯文哲好處，還說夫妻會有不一樣想法，但目標都是家庭美滿。昨晚人在苗栗開講的民眾黨總統參選人柯文哲也釋出合作善意，拜託苗栗鄉親支持國民黨提名的立委參選人。

侯友宜還說，聯合政府不是所有人都要用國民黨的人，用人唯才，不分黨派，只要適才適所，團隊領導好，大家就能把事情做好，人用對了，事情就對了，一定是以人民、國家為最大考量，不是以政黨為最大考量，這才是重要關鍵。