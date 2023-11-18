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新聞評論／探長和醫師豪賭 輸贏都要站在民意

記者 陳洛薇
「藍白合」傳出破局。不過，據了解，民眾黨主席柯文哲回應 「還沒破局，再給我一點時間」。(本報資料照片)
「藍白合」傳出破局。不過，據了解，民眾黨主席柯文哲回應 「還沒破局，再給我一點時間」。(本報資料照片)

這是一場探長與醫師的豪賭。「藍白合」正副總統參選人18日難產，因為以民調決勝負的結果，對藍白雙方都是不可承受之重，誰輸了，都要面臨黨內的震盪分裂，以及支持者的憤怒不平，甚至失望走人，但是雙方都沒有走回頭路的空間，無論輸贏，都必須和廣大民意站在一起，促成政黨輪替。

因為，「藍白合」終局之戰，絕對不是一場你死我活的比賽，而是攸關國家未來和下一代幸福的關鍵一戰，藍白比賽的目的，不是為了一較高下，贏者成王敗者為寇，而是為了回應廣大民意，整合在野爭取執政。

「藍白合」民調決勝負協商結果公布前，民眾黨總統參選人柯文哲在內部會議哽咽落淚，傳出後悔簽下藍白合作六點協議，柯媽媽說兒子太委屈，怨「當副的不如不要選」，但是，推動政黨輪替的列車只能朝著目標繼續往前開，沒時間等柯文哲上車又下車。

柯文哲曾說過，他的選戰四大目標實踐依序是兩岸和平、總統勝選、下架民進黨，最後是壯大民眾黨。而各項民調都顯示，無論「侯柯配」或是「柯侯配」 ，只要「藍白合」成局，當選機率就變大，未來共組聯合政府，享有行政權，藍白想推動的政見和理想才能實踐。

如果藍白合，柯文哲可以用最小的資源拚勝選，選後和藍營共享執政權、掌握閣員主導權，還有他念茲在茲的監督權力，同時藍白政黨票各自努力，柯在立院席次可望再增加，壯大民眾黨目標也才能發展。反之，若結果是侯正柯副，而柯不願意接受，那不只柯的政治誠信破產，背離六成民意的期待，柯將承擔「藍白合」破局的責任，不只會被選民唾棄，輸了選舉之後，什麼都沒有，泡沫化指日可待。

藍白沒有分手的本錢，必須勇敢攜手，整合當然不是一蹴可幾，從敵人變戰友，藍白角色轉換，雙方陣營都有內部的壓力要安撫紓解，但距離選戰只剩不到兩個月，「藍白合」要用最快速度磨合，齊心跨步和時間賽跑，爭取勝選，不負民意的期待。

柯文哲 民調 破產

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