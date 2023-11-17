中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平15日在加州舊金山舉行峰會。（Getty Images）

美國總統拜登 與中國國家主席習近平 15日在加州舊金山舉行峰會，對多項議題進行了直接交流。紐約時報16日報導，習近平向拜登抱怨美方把中方描繪成惡棍，也抗議華府阻擋中方取得最快速的電腦晶片 。

習近平和拜登於舊金山的費羅麗莊園（Filoli）會晤，時間持續了4個鐘頭。根據不願公開就雙方會談內容發言的美方行政部門官員說法，習近平在峰會期間抱怨了中國在美國被描繪為惡棍所造成的損害，還對速度最快的電腦晶片遭到切斷表達了最長與最強烈的抗議，拜登則回應指出，這種晶片將有助解放軍。

在這個議題上，中美兩國領導人存在根本的分歧。習近平將此舉視為經濟扼殺，拜登則認為是國安問題。

儘管如此，拜登的語氣始終謹慎，有時則是友好，也靠著回憶起他跟習近平過去在中國、美國與世界各地峰會的行程，讓峰會變得沒那麼無聊，習近平隨後對自己向執行長們發表的演講進行了微調，回憶了美中關係更快樂的時刻。

美國前貿易代表與花旗集團高管，最近剛就任外交關係協會（CFR）會長的傅洛曼（Mike Froman）出席晚宴後表示，他確實覺得，「這是一場可能在7年或10年前的接觸年代所發表的演講，就好像從沒發生過『戰狼外交』的時代，過去幾年的一些事件也都沒有發生過」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點