我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清白法案恐助長二度犯罪 華人社區憂心

紐約州檢察長詹樂霞 籲留心健保詐騙

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平15日在加州舊金山舉行峰會。（Getty Images）
美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平15日在加州舊金山舉行峰會。（Getty Images）

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在加州舊金山舉行峰會，對多項議題進行了直接交流。紐約時報16日報導，習近平向拜登抱怨美方把中方描繪成惡棍，也抗議華府阻擋中方取得最快速的電腦晶片

習近平和拜登於舊金山的費羅麗莊園（Filoli）會晤，時間持續了4個鐘頭。根據不願公開就雙方會談內容發言的美方行政部門官員說法，習近平在峰會期間抱怨了中國在美國被描繪為惡棍所造成的損害，還對速度最快的電腦晶片遭到切斷表達了最長與最強烈的抗議，拜登則回應指出，這種晶片將有助解放軍。

在這個議題上，中美兩國領導人存在根本的分歧。習近平將此舉視為經濟扼殺，拜登則認為是國安問題。

儘管如此，拜登的語氣始終謹慎，有時則是友好，也靠著回憶起他跟習近平過去在中國、美國與世界各地峰會的行程，讓峰會變得沒那麼無聊，習近平隨後對自己向執行長們發表的演講進行了微調，回憶了美中關係更快樂的時刻。

美國前貿易代表與花旗集團高管，最近剛就任外交關係協會（CFR）會長的傅洛曼（Mike Froman）出席晚宴後表示，他確實覺得，「這是一場可能在7年或10年前的接觸年代所發表的演講，就好像從沒發生過『戰狼外交』的時代，過去幾年的一些事件也都沒有發生過」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平 拜登 晶片

上一則

WSJ：習近平演說未承諾促進商業關係 美企巨頭失望

延伸閱讀

WSJ：習近平演說未承諾促進商業關係 美企巨頭失望

WSJ：習近平演說未承諾促進商業關係 美企巨頭失望
APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球

APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
拜登再稱習近平「獨裁者」 布林肯台下秒變苦瓜臉

拜登再稱習近平「獨裁者」 布林肯台下秒變苦瓜臉

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺
劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看