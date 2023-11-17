習近平意外提出「熊貓外交」 白宮表歡迎

圖為聖地牙哥動物園大熊貓。（美聯社）

中國國家主席習近平 15日意外抛出延續「熊貓外交」，習近平說，「大熊貓是中美人民的友誼使者。我們願繼續同美國開展大熊貓保護合作」，顯示有意再出借大熊貓給美國。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）立即給予正面回應，表示歡迎。

華盛頓國家動物園 的大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」，本月8日被送上聯邦熊貓特快飛機，返回中國，目前美國僅剩四隻大熊貓在亞特蘭大動物園，也將於明年期滿送回中國，外界視為美中之間的熊貓外交將告一段落。

習近平15日晚上在出席美國友好團體聯合歡迎宴會上致詞，先是提到，上午拜登總統向他出示38年前他到訪舊金山的照片，習笑稱「不知道他從哪弄來的」，隔空回應拜登，「我對美國的第一印象來自舊金山，至今還保存著一張在金門大橋的留影」。他接著指出，舊金山更是聯合國憲章1945年簽署之地，且擁有歷史最悠久的華埠。

原本以為明年美國將看不到大熊貓，但中國國家主席習近平16日突然拋出願意滿足美國民眾的願望，被視為中國將再繼續出借熊貓給美國。（美聯社）

習近平接著提到，不久前，華盛頓國家動物園的3隻大熊貓回到中國。聽說很多美國民眾特別是孩子們依依不捨，專門到動物園去送行，「我還瞭解到，聖地牙哥動物園和加州 人民熱切期盼大熊貓能重返加州。大熊貓是中美人民的友誼使者。我們願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情」。

自1972年美中雙邊關係正常化、北京向華盛頓國家動物園贈送一對大熊貓以來，熊貓一直是美中友誼的象徵。後來，中國政府又將熊貓借給美國其他動物園，收益用於熊貓保護項目。

8日，華盛頓三隻大熊貓回中國之後，美國只剩下亞特蘭大動物園的四隻大熊貓。

習談熊貓未列議程 白宮也意外

路透報導，白宮發言人柯比對此表示歡迎，美國尊重中方的決定將大貓熊送還中國，當然也樂見大熊貓能再回來美國。

由於習近平談及熊貓並不在美中會談的議程之中，白宮對此也感到意外。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟總裁兼執行長保羅·巴里博(Paul A. Baribault） 說，「我們很高興聽到習主席承諾繼續兩國之間的大熊貓保育工作，以及他留意到加州人民和聖地亞哥動物園希望看到大熊貓回歸的願望。」

紐森送習NBA金州勇士8號球衣

15日的晚宴上，10月曾到中國訪問的加州州長紐森特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給習近平，習近平開口一句話，逗笑紐森。他說，「我穿上這件衣服，以後也會變得這麼神勇嗎？」紐森回應說，「是的，你是MVP（最有價值球員）。」

拜登和習近平15日的4小時會晤後，當晚，拜登參加亞太經合領袖峰會(APEC)接待會，習近平參與美國友好團體聯合歡迎宴會。灣區最知名籃球隊勇士，不約而同成為兩場活動的焦點。在接待會上，播放了勇士球星、兩屆例行賽最有價值球員（MVP）柯瑞（Stephen Curry）的視頻致辭。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也到場講話。

習關鍵問題未讓步 卻有柔性亮點

習近平此次訪美雖然在關鍵問題上沒有讓步，但卻有柔性出擊的亮點，中國外交部和官方媒體，也都對以正面角度報導和評論第二次的拜習會。

習近平提到，中國願意與美國「做夥伴、做朋友」，中美要為人民交往搭建更多橋梁、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙、製造「寒蟬效應」。