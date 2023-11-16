日政府肯定拜習會 指美中關係穩定對國際社會很重要

中國國家主席習近平去年11月在泰國曼谷APEC領袖會議場邊，與日本首相岸田文雄（左）會談。（美聯社）

眾所矚目的15日舊金山 「拜習會」順利結束，日本 政府發言人、內閣官房長官松野博一16日在記者會予以肯定，表示美中關係穩定，對國際社會極為重要。

松野說，日本將繼續基於和盟邦美國的堅固關係，使中國大陸負起大國的責任。至於中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄是否將在這次亞太經合會（APEC ）領袖會議場邊會晤，松野則說，現階段尚未敲定。

但日本放送協會（NHK）、讀賣新聞及彭博資訊均報導，「習岸會」於當地時間16日下午（台灣時間17日上午）將在舊金山舉行，是兩人睽違約1年再度會談。雙方正協調於會中再次確認中日「戰略互惠關係」，並就安保和中國禁止日本水產品輸陸等議題繼續對話，以及確保在對兩國皆有利的經濟及氣候變遷等領域合作有所進展。

今年適逢中日和平友好條約生效45周年；中日戰略互惠關係則是去年遇刺身亡的前日相安倍晉三2006年訪中時，與時任中國國家主席胡錦濤提出。

另據讀賣15日引述多位相關人士報導，中日政府就新設兩國「出口管理對話」達成協議，該對話將協商兩國有關出口管理體制的制度和運用。鑑於美日歐在先進半導體輸陸的管制上，和中國的對立升高，該對話旨在預防經濟報復升級。由中國商務部長王文濤與日本經濟產業大臣西村康稔14日下午在APEC部長會議場邊會談時確認。