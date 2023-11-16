習近平與美商界歡宴 微軟、花旗等CEO出席
微軟(Microsoft)、花旗集團(Citigroup)、埃克森美孚(Exxon Mobil)等大企業執行長15日出席習近平晚宴，對企業領袖而言，討論議題回歸商業，勢將避談敏感爭議。
華府試圖避免中國取得高科技電腦晶片，降低美國對中國的投資；北京以突飛猛進的晶片發展回應，鼓勵中國人購買國貨。
在高度敏感的貿易氛圍下，執行長峰會在「亞太經濟合作會議」(APEC)場邊舉行，從科技業、物流、石油、天然氣到財經領域，各企業在新一波的規定、關稅及出口管控下，圖盡力維繫中國客戶。
此次APEC場邊執行長晚宴與會的大企業執行長包括花旗集團的佛雷澤(Jane Fraser)、埃克森美孚的伍茲(Darren Woods)、微軟的納德拉(Satya Nadella)，以及特斯拉(Tesla)與SpaceX的馬斯克(Elon Musk)等。
佛羅里達國際大學(Florida International University)商學系助理教授普魯德霍姆(Dan Prud'homme)表示，「若習近平要在這場峰會場邊會晤商業領袖，將會尋找美中關係解凍訊號的契機」。
1989年APEC創立的初衷即為推動自由與公平貿易，而中國在鄧小平的領導下走向經濟開放。
儘管過往APEC峰會很少取得突破，甚至難以達成共識，但這場舊金山峰會是美國12年來首次主辦APEC，且是美中領袖暌違已久的面對面峰會。
喬治城大學亞洲研究教授、白宮國安會議前亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示：「美中雙方現在都決定踩剎車，試圖穩定惡化的局勢。」
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