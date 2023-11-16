習近平與美商界歡宴 微軟、花旗等CEO出席

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)和特斯拉執行長馬斯克等美國大企業高層15日晚在舊金山與中國國家主席習近平共同出席了美國兩個智庫機構主辦的晚宴。圖為納德拉當天在APEC執行長上峰會上致辭。 (路透)

微軟(Microsoft)、花旗集團(Citigroup)、埃克森美孚(Exxon Mobil)等大企業執行長15日出席習近平 晚宴，對企業領袖而言，討論議題回歸商業，勢將避談敏感爭議。

華府試圖避免中國取得高科技電腦晶片 ，降低美國對中國的投資；北京以突飛猛進的晶片發展回應，鼓勵中國人購買國貨。

在高度敏感的貿易氛圍下，執行長峰會在「亞太經濟合作會議」(APEC )場邊舉行，從科技業、物流、石油、天然氣到財經領域，各企業在新一波的規定、關稅及出口管控下，圖盡力維繫中國客戶。

此次APEC場邊執行長晚宴與會的大企業執行長包括花旗集團的佛雷澤(Jane Fraser)、埃克森美孚的伍茲(Darren Woods)、微軟的納德拉(Satya Nadella)，以及特斯拉(Tesla)與SpaceX的馬斯克(Elon Musk)等。

佛羅里達國際大學(Florida International University)商學系助理教授普魯德霍姆(Dan Prud'homme)表示，「若習近平要在這場峰會場邊會晤商業領袖，將會尋找美中關係解凍訊號的契機」。

1989年APEC創立的初衷即為推動自由與公平貿易，而中國在鄧小平的領導下走向經濟開放。

儘管過往APEC峰會很少取得突破，甚至難以達成共識，但這場舊金山峰會是美國12年來首次主辦APEC，且是美中領袖暌違已久的面對面峰會。

喬治城大學亞洲研究教授、白宮國安會議前亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示：「美中雙方現在都決定踩剎車，試圖穩定惡化的局勢。」