拜習會談4小時 習否認2027、2035對台動武計畫

時隔一年，美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）終於在舊金山第二次領袖會晤，兩人上次見面是去年11月14日在印尼峇里島。（Getty Images)

拜習會 15日歷經四個小時結束，兩國元首對多項議題直接交流，並充分討論台灣問題，習近平 在會中否認2027年或2035年有對台動武的計畫，但他仍重申和平統一，可是也不排除使用武力。拜登 則當面要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

美中重啟軍事溝通管道

拜登在會後記者會中表示，與習近平的會談直接也坦率，具有建設性也有所成；拜登表示，雙方同意重新啟動兩軍直接對話管道，習近平並承諾管控芬太尼等管制藥品進入西半球。在台灣問題上，拜登則重申「台海和平與穩定」，一句話帶過。

美國總統拜登與中國國家主席習近平的會談，觸及議題包含台灣、恢復軍事溝通管道、人工智慧、氣候變遷和伊朗。雙方團隊選在舊金山南部的費羅麗莊園會面，並進行工作午餐，雙方各有十名代表上桌會談。

美中元首會議15日登場，也是拜習兩位領導人繼去年印尼峇里島之後第二度會談。（美聯社）

中對台仍不排除用武力

拜登政府資深官員在「拜習會」結束後對媒體記者提供背景說明時指出，拜登與習近平對於台灣有「具體的意見交換」(substantial exchange)；習近平在會中明確提出關切，強調台灣是美中關係當中最可能引發危險的議題，並說希望取得和平統一，但馬上提及在哪些情況下中國可能動用武力。

官員指出，拜登回答時清楚重申美國堅定擁護和平與穩定的一貫立場，美國相信維持現狀。官員說：「我們要求中方尊重台灣的選舉程序。」

據轉述，習近平回應指，「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」官員轉述說，習近平在會中表示，看到美國媒體報導說中國打算在2027年或2035年動武，某些評論帶有惱怒之意，但其實並沒有所謂的動武計畫，並說「沒人跟我說過這事」。

拜登促中尊重台灣選舉

白宮資深官員表示，「習主席很清楚地表明他一直以來的憂慮，（習）也強調這（台灣議題）是美中關係中最重大、最具潛在危險的議題。」

資深官員表示，習近平明白表示北京和平統一的傾向，但也緊接著提到對台動武的條件。

資深官員轉述，拜登清楚表示，美國的長期立場是決心維持台海的和平與穩定，美國相信現狀，並要求中方尊重台灣的選舉過程。

習：美方應不支持台獨

據新華社報導，習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，他指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會議中做出有關的積極表態。美方應將不支持「台獨」 」的聲明體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。

新華社也報導，習近平指出，五十年來中美關係從來不是一帆風順的，總是在曲折中向前發展。兩個大國不打交道是不行的，想改變對方也是不切實際的，而衝突對抗的後果是不能承受的。習近平說，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美對抗和世界面臨的問題。這個地球容得下中美，雙方的成功是彼此的機會。