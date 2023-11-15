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APEC峰會 張忠謀抵美 蕭美琴接機 張：將傳達蔡英文4訊息

記者江碩涵張文馨／綜合報導
台駐美代表蕭美琴赴機場迎接APEC領袖代表張忠謀伉儷。(APEC台灣代表團提供)
台駐美代表蕭美琴赴機場迎接APEC領袖代表張忠謀伉儷。(APEC台灣代表團提供)

APEC領袖峰會15日將在舊金山登場，台灣台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日下午4時左右抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店，灣區僑領50多人在現場迎接，大聲呼喊「台灣加油」，並獻花表達歡迎之意。台駐美代表蕭美琴舉行晚宴歡迎台灣代表團。

張忠謀此次是第七度代表台灣出席APEC活動，他在出發前也表示，努力將蔡總統交代他要傳達的四個訊息，傳達給所有APEC會員，包含第一，台灣致力於亞太區域和平及繁榮；第二，與夥伴一起努力控制氣候發展能源轉型；第三，跟同伴合作建立更為韌性、有彈性的供應鏈；第四，跟同伴合作減少區域裡的數位落差。

張忠謀還未抵達酒店前，不少僑領就已抵會場準備迎接，大批僑領多居住在距離舊金山車程一小時以上的南灣矽谷地區；包括中華民國建國100年海外代表暨僑務諮詢委員崔競乾、僑務委員呂玉貞、僑務委員魏德珍、世界台商會名譽總會長林貴香夫婦、舊金山中華企業協會會長林美蓮、矽谷美華科技商會長張媄晴等。

南灣台灣同鄉會前會長周信結表示，APEC會議對台灣是非常重要的，台灣跟美國之間的科技商務經貿關係已建立很好的實質關係，加上民主與共和兩黨對台灣民主生活的強力支持，是台灣未來生存的關鍵，這次的亞太經貿會議，張忠謀能夠代表蔡英文總統可以做更進一步的討論，預期將討論到台美貿易協定、半導體的地緣政治等，對於台灣未來的發展方向相當重要。

駐美代表蕭美琴14日舉行歡迎晚宴，台財政部長莊翠雲、行政院政務委員鄧正中、國發會主委龔明鑫、陳俊聖、林之晨、中國信託董事長利明献等及台灣代表團皆出席晚宴。

台灣國安會秘書長顧立雄在台北表示，正致力安排張忠謀與拜登總統進行一對一會面，但沒有計畫向中國傳達訊息。

路透14日報導，顧立雄說，政府的目標是讓張忠謀跟拜登會面。記者問到張忠謀是否計畫在APEC跟拜登舉行一對一會晤時，顧立雄說，「雙方正在討論相關安排」。

美國國務院表示，在峰會的場邊會議上，沒有任何「具體雙邊會議」要宣布，但拜登歡迎台灣參與。

記者詢問是否已責成張忠謀問候習近平，並轉達蔡英文總統的訊息時，顧立雄說「沒有」，但又說「一切都應該自然發生」。

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