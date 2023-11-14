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美國藉APEC開會續推IPEF 撤回數位貿易條款己落人話柄

編譯劉忠勇／綜合外電
拜登政府希望藉本周亞太經合會（APEC）之便來繼續推展IPEF計畫。（路透）
拜登政府希望藉本周亞太經合會（APEC）之便來繼續推展IPEF計畫。（路透）

美國政府主導的「印太經濟架構」（IPEF）最近撤回對有關促進數位貿易條款的支持。華爾街日報報導，此決定與亞洲夥伴的意願背道而馳，他們認為，這項規範客戶和供應鏈資料跨境流通的共同規則，正是區域經濟合作的基石。

華爾街日報報導，此舉也激怒了支持資訊自由流通以促進數位經濟發展的美國商業團體。40 多個商業團體上周致函美國政府官員，主張美國在數位貿易問題上退縮，無疑是擺明拜登政府不會保護美國公司免受阻礙業務的資料限制，結果將讓中國在內的專制政府來主導規則。

美國商會、美國全國製造商協會、證券業與金融市場協會以及美國電影協會在內的商業團體聯署說：「這將促進我們對手的利益。」

資訊跨境自由流通，科技、製造和金融公司便能輕鬆取得供應鏈和客戶數據，進而降低成本。美國娛樂公司和遊戲製作公司也將因數位產品在海外得到更強有力的保護而受益。

拜登政府希望藉本周亞太經合會（APEC）之便來繼續推展IPEF計畫。美國去年啟動IPEF計畫，目的是加強與友好國家的經貿聯繫，以抗衡中國在亞太地區的影響力。IPEF部長們將於周一和周二在舊金山開會，接下來美國總統拜登和中國領導人習近平將在周三會談。

美國政府預料將宣布和 IPEF成員達成新的協議，促進在供應鏈、清潔能源以及打擊貪腐和逃稅方面的合作。不過據國會議員和其他知情人士表示，數位經濟規則和勞工標準在內的關鍵貿易條款不會有進展。

華盛頓在數位貿易條款上退縮，可能讓部分成員對IPEF喪失興趣。這些成員國對美國放棄降低關稅等傳統貿易自由化措施感到失望。

新加坡副總理黃循財最近訪問華盛頓說：「如果可能，我們希望看到開放市場和貿易自由化。」他也坦承：「但我認為，從美國國內政治的當前情況來看，很難談論這些事情。」

相關分歧的核心是涉及跨境資料轉移和若干數位產品的一套複雜規則。被美國擱置的條款原本規定，IPEF國家應承諾允許客戶資料、供應鏈資訊和其他數據的跨境流通。其他一些條款原本會禁止政府取得某些公司擁有的原始碼，或防止各家偏袒實體電影或視視遊戲而歧視數位媒體。

但拜登政府官員表示，美國在簽訂新的國際協議之前，首先需要確定國內的科技監管政策。

拜登 供應鏈 華爾街

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