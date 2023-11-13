FT：拜習會將討論台灣議題 拜登將重申「一中」政策

中美元首峰會即將在本周登場。圖為2022年11月，中國國家主席習近平（左）在印尼峇里島G20峰會期間與美國總統拜登舉行會晤。（新華社）

美國總統拜登 與中國國家主席習近平 15日將舉行的「拜習會」，預料將討論台灣議題。美國官員表示，由於台灣及美國都將於2024年舉行大選，可能使美中關係更為顛簸，因此美、中更有必要進行最高層級的溝通。

英國金融時報（FT）引述美國官員指出，拜登將重申「一個中國」政策，但也將對習近平明確表示，如果中國政治干預台灣的選舉，「將引發（美國）極度強烈的關切」。

美國國務院前高階中國事務官員、現任歐亞集團執行董事華自強（Rick Waters）表示，這兩位領導人都想要以「最低的可能代價」，來阻止雙方關係進一步下滑。他指出，「問題是，鑑於他們在台灣、科技政策，以及其他根本性競爭關係等議題上所面對的考驗，雙方關係又能穩定多少？」

白宮 中國事務前高級官員、現任喬治城大學教授韋德寧（Dennis Wilder）表示，白宮告訴金融時報，兩國領導人不會發表聯合聲明，顯示「雙方在根本性問題上仍歧見甚深」。

其他入士表示，習近平要求拜登表示「反對」台灣獨立，而非只是如以往一樣表達「不支持」的立場；但拜登並未考慮如此。另一位官員表示，表示將「清楚地」「強化」現有的說法。

中國前外交官員高志凱（曾任鄧小平的翻譯）表示，在美國高階政治人物頻頻訪問台灣，以及美國對台銷售武器之後，習近平想要確定美國對「一個中策」是說真的，而不是將其「掏空」。他表示，「他們（指美方）必須充分了解此事的後果」。

華府戰略與國際研究中心（CSIS）中國事務專家白明（Jude Blanchette）表示，習近平將在台灣議題上表達「非常直白的訊息」，但不可能聽到拜登的新說法。

拜、習兩人在預定四小時的會談中將討論一系列議題，包括美國關切中國在南海的軍事活動，以及中方對美國禁止科技產品出口中國的不滿等。白宮官員並暗示，雙方可能同意重啟軍事溝通管道。

熟悉「拜習會」籌備事務的人士表示，中方設法將人工智慧領域的對話，擴大到其他科技領域，希望藉由交流而延後美國進一步的制裁行動。

美中關係冰冷的另一項信號，就是兩人會談後不會共進晚餐。習近平將與美國企業主管餐會，希望能緩和企業界對投資中國的憂慮。蘋果公司對於執行長庫克是否出席餐會拒絕置評。