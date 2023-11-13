蘇利文：拜登決心與中重建軍事關係 是拜習會首要任務

白宮國家安全顧問蘇利文12日強調美中重建軍事文流的重要。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)12日在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」節目採訪時表示，美國總統拜登 決心與中國重建軍事關係。

去年8月，時任眾院議長裴洛西訪台後，中國切斷兩國軍方溝通管道。記者問到美方是否有信心在本周的拜習會重建和中國的軍事關係，蘇利文說，「這是拜登總統的首要任務」。

蘇利文說，拜登認為，軍隊之間的溝通是必要的，有助負責任的管理競爭並確保競爭不會演變成衝突。

他說，「我們需要這些溝通管道，這樣就不會有誤會、誤判或溝通不良」，溝通可以在各個層面進行，從國防部的高階領導層，一直到印太地區水上和空中的戰術作戰層面。

蘇利文表示，他不會提前宣布拜登可能在會議上宣布的任何消息，但拜登決心看到重建軍事關係，因為他認為這符合美國的國家安全利益。

記者隨後問到，拜登是否會因為伊朗 最近在中東地區對美軍的動作，要求習近平不要採購伊朗原油。蘇利文並未正面答覆，只表示美國對伊朗石油銷售實施了多年制裁，而伊朗核計畫及其構成的威脅問題、伊朗對區域穩定的威脅以及對區域美軍構成的威脅，都將被列入議程。

由於美方曾表示，這次拜習會後不會發布聯合公報，分析家認為，要判斷此次拜習會是否成功，關鍵在於會談後習近平是否同意重新啟動中美軍事關係，並讓兩軍直接交流。

這次拜習會被視為中美為稍微緩和局勢所做的努力，尤其是習近平無法承受長期與美國陷入紛爭導致的後果，他需要與美國和西方進行貿易，以維持中國陷入困境的經濟。

拜登則奉行寧動口不動手，他希望穩定兩國關係，防止與中國的競爭演變成真正的戰爭。

不過，無論是中東問題、俄烏戰爭還是南海問題，美國和中國目前在世界各大衝突中都處於對立面。