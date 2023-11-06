眾院中國委員會領袖樂見拜習會 籲對話競爭並進

聯邦眾議院中國委員會民主黨領袖克利什納穆希表示，美中高層對話相當重要，讓美方有機會就關切議題表達立場，對話與競爭可並進。（華盛頓記者張文馨／攝影）

第2場「拜習會」可望近期登場，美國聯邦眾議院中國委員會民主黨 領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天表示，美中高層對話相當重要，讓美方有機會就關切議題表達立場，對話與競爭可並進。

美國總統拜登 （Joe Biden）預期將於11月舉行的舊金山亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊會晤中國國家主席習近平。這將是兩人繼去年11月印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。

面對部分共和黨人批評美中高層對話為無用「殭屍外交」，擔任眾議院「中國問題特別委員會」民主黨首席議員的克利什納穆希今天出席華府 智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動時，表示不認同這種看法。

克利什納穆希指出，美中高層對話非常重要，唯有透過對話，美方才能清楚傳達為何降低情勢、不在南海或台灣採取侵略性軍事行動，有助中國乃至整個區域的發展與茁壯，也才能傳達若中方持續挑釁行徑，會面臨何種後果。

此外，克利什納穆希說，高層對話也讓美中有機會做正面的事，例如重拾雙方人民交流、促進雙邊直飛航班等。

克利什納穆希認為，美中能夠競爭與對話雙軌並進，他與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等官員談話後的感想是，美方正尋求保護自身利益，並同時進行對話。

他指出：「這是我們必須做的，若你只做其中一樣，會浪費手上一些工具。所以讓我們雙軌並進，我認為（拜登）政府能技巧行事，這也是美國人民想要的。」

至於如何認定華府是否在美中兩國競爭中取勝，克利什納穆希表示，若美中關係能達到一個平衡，能夠比現在穩定就算是勝利。就他來看，雙方正陷入一個「無人樂見的地方」；近期民調顯示，多數美國選民認為，美中未來10年有50%機率會爆發軍事衝突。

克利什納穆希說，這是美國需要拿出不同做法的訊號，華府在避免中共侵略、保護自身利益及持續雙邊互動的同時，也須強化自身實力。

被問到美中之間最該優先重視議題為何，克利什納穆希指出，第一要務是避免軍事侵略，目前南海、台海局勢難以繼續下去，中共不斷展現軍力，宣稱對區域大面積領土擁有主權，並試圖透過脅迫而非談判來解決分歧。

他還說，其次是在經濟領域保護美國利益，例如處理傾銷、智慧財產權的竊盜、有問題境外投資等，且應在人權議題上盡更多努力。