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2.4萬中人遭攔截 美墨邊境中國偷渡客暴增 引「間諜混入」疑慮

中央社／台北5日電
統計顯示，截至今年9月，已逾2.4萬名中國人經由美墨邊境偷渡入境美國。這項數字除了創下紀錄，也引發「間諜混入」的疑慮。（路透資料照）
統計顯示，截至今年9月，已逾2.4萬名中國人經由美墨邊境偷渡入境美國。這項數字除了創下紀錄，也引發「間諜混入」的疑慮。（路透資料照）

統計顯示，截至今年9月，已逾2.4萬名中國人經由美墨邊境偷渡入境美國。這項數字除了創下紀錄，也引發「間諜混入」的疑慮，有研究機構憂心中國會趁著偷渡潮派間諜混入，威脅美國國安。

「紐約郵報」（New York Post）2日報導，截至9月底的2023財政年（10月1至9月30日），美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）在南部的美墨邊境攔截2萬4080名中國公民，數字是2022年財政年的12倍；若與2021年中國因疫情而限制出入境的323人比較，更是飆升了73倍。

報導說，這些非法移民中，許多是穿越巴拿馬的達連隘口（Darien Gap）後，再北行多國從聖地牙哥邊境進入美國。

據巴拿馬移民部門數據，今年前9月利用達連隘口偷渡至美國的外國人當中，中國公民人數排名第4，排在委內瑞拉、厄瓜多和海地之後。

紐約郵報的報導說，這一趨勢除了進一步凸顯美國對南部邊境管控的糟糕情況，也增加中國間諜藏匿於一般移民中混入美國的風險。

美國IRIS獨立研究所國安分析員葛蘭特（Rebecca Grant）接受美國新聞週刊（Newsweek）訪問時指出，「那個邊境（對移民來說）顯然是個大機遇。那些人當中，有的是希望到這裡來過更好的生活，但我想也有一些是到這裡當間諜，至少會向國內進行報告」。

至於有多少中國間諜可能經此途徑進入美國，葛蘭特說，「是一個人、100人、1000人？我們不知道，但我們不得不提出這個疑問，而這一事實本身就令人震驚」。

報導說，美國眾議院國土安全委員會主席、共和黨籍議員葛林（Mark Green）先前曾對進入美國的中國移民潮警告說，這些人大多為兵役年齡的男子，並與中國政府和解放軍有關聯。

美國國土安全部發言人回應時表示，官方會利用美墨邊界入境者的生物識別和背景資訊來識別潛在的恐怖分子或罪犯，防止他們混入美國。

不過，葛蘭特依然感到擔憂。她稍早前告訴新聞週刊，「我們知道中國正竭盡所能，透過所有的間諜活動來監視我們的軍事和高科技資訊…我們知道中國政府不是我們的朋友，所以這種移民人數的急劇上升，我認為它肯定會帶來潛在的國家安全風險」。

非法移民 間諜 偷渡

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