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國安部：明年將發6.5個萬臨時工作簽證 應付勞動力需求

編譯盧炯燊／綜合4日電
不少遭德州州長艾伯特遣送到紐約、芝加哥及華盛頓特區的無證移民，不僅沒法工作，也陷入法律困境。圖為抵紐約市不久的無證移民在地鐵上賣糖果。(Getty Images)
不少遭德州州長艾伯特遣送到紐約、芝加哥及華盛頓特區的無證移民，不僅沒法工作，也陷入法律困境。圖為抵紐約市不久的無證移民在地鐵上賣糖果。(Getty Images)

國土安全部3日宣布，2024年將會發放6萬5000個H-2B非農業臨時工作簽證，以應付勞動力需求。

H-2B簽證是發給特定國家的公民的非移民工作簽證，讓他們到美國從事暫時性或季節性的(非農業)工作。H-2B簽證持有者通常會在遊樂園、度假村、餐廳、酒店、家政、園藝等行業中擔任全職工作。

國會規定每年最多可簽發6萬6000個H-2B簽證，最新宣布的是在這個基礎上增加的。

國安部在聲明中說，在2024財年年初提供這些補充簽證，對有勞動力需求的美國企業來說，能夠確保它們提前作出規畫，找到所需的季節性工人和其他臨時工人。

然而在聯邦宣布增發H-2B簽證的同時，各個主要城市都為收容來自南部邊境各的無證移民而花盡氣力，而且這些無證移民因為沒有必要的文件，實在很難找到工作。

不少遭德州州長艾伯特(Greg Abbott)遣送到紐約、芝加哥及華盛頓特區的無證移民，在沒法工作之外，更多的還陷入了法律困境。

為此，由多個組織發起的「在此工作」(Here to work)的運動，計畫11月14日遊行到國會，要求拜登總統為長期逗留的無證移民發放工作簽證。

科羅拉多州多個團體也響應這個運動，指無證移民就像政治足球一樣被踢來踢去，更加浪費了勞動力。

這些倡議團體表示，拜登給委內瑞拉人給予臨時保護身分，是邁出的良好一步，但對剛抵達的無證移民來說，給予簽證也很重要。

不少遭德州州長艾伯特遣送到紐約、芝加哥及華盛頓特區的無證移民，不僅沒法工作，也陷...
不少遭德州州長艾伯特遣送到紐約、芝加哥及華盛頓特區的無證移民，不僅沒法工作，也陷入法律困境。圖為抵達芝加哥的無證移民致電公司試圖找工作。(美聯社)

工作簽證 移民 拜登

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