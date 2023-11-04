以哈衝突╱美軍出動無人機 在加薩協尋240人質

美國雖未直接參戰，但派出無人機巡戈加薩地區，搜尋人質下落。（美聯社）

美國廣播公司新聞網(ABC News)3日引述美國官員報導，美國出動MQ-9「收割者」無人機(Reaper drones)在加薩 上空搜尋240名10月7日被哈瑪斯從以色列 擄走的人質，其中10名可能是美國人。

民間追蹤飛機行蹤網站周末透露有「沒有標誌的飛行器」在加薩地區飛行後，美國官員對部分媒體承認，派出無人機幫忙找尋人質的下落。官員沒說只找美國人質，還是全部人質。

這位官員說，這批無人機10月7日開始作業，但他沒說明何時開始在加薩上空搜尋。

報導指出，MQ-9的任務可能是美國幫助以色列搭救人質作業的一部分；美國特種部隊已經整裝待發，向以色列軍方提供策畫與情報支援。

MQ-9隸屬美國空軍，通常從遠地遙控，例如從義大利 席格內拉(Sigonella)美國海軍基地出發的無人機，在地中海與北非地區作業。要移地遙控也很容易，因此，遙控站搬到目標區附近，飛機出行時間可延長，搜尋範圍更廣闊。

「收割者」無人機有高傳真錄影與紅外線攝影功能，也有偵測手機訊號的感應器，大型的無人機還可攜帶八枚雷射導航的「地獄火」飛彈(Hellfire)，美軍在伊拉克和阿富汗和敵軍作戰時，就曾使用過。

消息來源說，目前在加薩作業的MQ-9無人機沒有攜帶武器，純粹執行情報蒐集任務。