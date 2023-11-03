嚇阻中國？美宣布研發新型核彈 威力是廣島核爆24倍

美國國防部宣布研發新型核子重力炸彈，威力是1945年廣島原子彈爆炸的24倍。圖為美國的愛國者飛彈防禦系統。（路透）

中國計畫2030年核彈 頭增一倍到1000多枚的消息傳出後， 美國國防部 宣布研發新型核子重力炸彈，威力是1945年廣島原子彈爆炸的24倍。

每日郵報(Daily Mail)報導，名為B61-13的超級核彈將由還在研發的B-21「攻掠者」(Raider)隱形轟炸機直接投彈。B-21造價6.92億元，航程6000哩。重力彈不是導彈，但尾端裝有「精確瞄準器」，對準目標後爆炸，產生巨大輻射，爆炸威力360千噸TNT，足以摧毀方圓3.5哩內的一切。

此一計畫須獲得國會批准，共和黨鷹派議員聞訊大表歡迎，因此最終獲准的機會很大。

國防部說，B61-13核子重力彈可在國家須對付「艱難、大面積的軍事目標」時，讓總統有更多選擇，增強對敵人的嚇阻，確保友邦與夥伴的安全。

負責太空政策的助理國防部長普拉姆(John Plumb)宣布此一計畫時，沒提到俄國或中國，但說公開此事，反映出「安全環境的改變」以及「潛在敵國日益增大的威脅」。

他說，「美國有責任持續評估並備妥足以有效嚇阻的力量，有必要時，對戰略攻擊做出令對手信服的反應，同時讓我們的友邦放心。」「美國要管理好高度變化的安全環境可能出現的挑戰，B61-13代表很合理的一步，讓我們更有彈性。」

B61重力彈是冷戰迄今美國核武威攝戰略的主力，B61-13是其中最新型的武器，360千噸的威力，相當於廣島爆炸(15千噸)的24倍。炸長崎的那顆原子彈，威力相當於25千噸炸藥。

美國不會製造太多B61-13，而且會淘汰舊核武，因此不會增加彈頭總量。

美國目前有3700顆核彈，布署停當的有1419顆。其中最大的B83威力達1.2百萬噸，也就是廣島爆炸的80倍。歐巴馬曾想讓B83退休，但被川普擋下。

有人建議拜登 拿B83除役，說服國會核准發展B61-13。

美國的核武有些已超過50年，未來10年將耗資7500億元更新核武系統。