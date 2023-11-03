李克強告別式 習近平罕見偕妻出席 訃告稱李「擁習」引議論

中國前總理李克強的告別儀式2日在北京舉行，儀式後火化；中共總書記習近平(中)、彭麗媛(右)夫婦前往送別，並向李克強遺孀程虹(左)慰問致意。(新華社)

中國國務院前總理李克強 的告別式2日在北京舉行，中共 總書記習近平 和另六名中央政治局常委、國家副主席等八人共同出席，習近平還罕見帶上夫人彭麗媛。曾對李有提拔之恩，近年身體狀況欠佳的前中共領導人胡錦濤則送花圈致哀，未親自到場。

李克強10月27日因心臟病在上海猝逝，享年68歲，他出任國務院總理十年，今年3月才剛「裸退」。

新華社報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第17屆、18屆、19屆中央政治局常委，國務院原總理李克強」的遺體，2日在北京八寶山革命公墓火化。

火化前的告別儀式上，習近平和夫人彭麗媛，政治局六常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正等到墓園禮堂，左胸、左臂別白花、黑紗，在李克強遺體前默哀、三鞠躬，並和李克強遺孀程虹握手慰問，胡錦濤送花圈表示哀悼。畫面顯示，李克強著西裝、戴眼鏡，遺體覆蓋中共黨旗，周圍布滿鮮花。

中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為當天中國國家主席習近平、彭麗媛夫婦在八寶山公墓靈堂向李克強的遺體告別。(美聯社)

2日北京天安門以及中國各地的中共黨委、政府機關，港澳特別政區、各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館降半旗誌哀；各大型公開活動，幾乎都收到不要穿戴紅色元素衣服、配飾的通知。

相較於過去幾日的「冷靜」，2日上午從長安大街到八寶山革命公墓外，有不少北京市民自發上街送行，高喊「總理，一路走好」。

在日前官方訃告的表述中，以及2日李克強的告別式，均比照已故前總理李鵬高規格，新華社也發布長約4600字的李克強生平，給予較高評價，但訃告與生平均多次提及「擁習」，也受討論。

中共官方新華社發布12張李克強(右二)生平照片，這是2003年8月，時為河南省委書記的李克強下鄉與村民話家常。(新華社)

據新華社發布李克強生平，涵蓋他學習、下鄉插隊、共青團、河南、遼寧、國務院等經歷，包括提出實現中原崛起的奮鬥目標，在遼寧老工業基地振興取得顯著成績，以及在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，堅持穩中求進，應對疫情和經濟下滑等多重考驗，和他對人民飽含感情，作風深入扎實，以及從領導崗位退下來後，「堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導」。

生平還提到，李克強認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、「習近平新時代中國特色社會主義思想」，他的逝世是「黨和國家(中共和中國)的重大損失」。