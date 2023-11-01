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威脅射殺康乃爾大學猶太生 嫌犯落網

編譯徐薏茹／綜合31日電
圖為紐約州警10月30日到康乃爾大學，保護猶太裔中心與食堂。（美聯社）
圖為紐約州警10月30日到康乃爾大學，保護猶太裔中心與食堂。（美聯社）

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)31日發布聲明指出，執法部門已經確認康乃爾大學(Cornell University)一名與大規模槍擊和反猶太暴力威脅相關的嫌疑人身分，該嫌疑人已由紐約州警拘留與訊問。

除了校園之外，以色列和哈瑪斯之間的衝突爆發後，社會上也彌漫著不安，拉斯維加斯43歲的男子米勒(John Anthony Miller)被控威脅要攻擊、綁架或謀殺內華達州猶太裔國會參議員羅森(Jacky Rosen)，已於26日被逮捕，27日在聯邦法院出庭，被控威脅聯邦官員。

霍楚30日前往康乃爾大學猶太生活中心(Center for Jewish Living)探訪猶太學生，他們在以哈發生衝突後收到網路死亡威脅，隔日她表示對於反猶太主義、伊斯蘭恐懼症以及任何形式的仇恨的態度為「零容忍」。

根據該校學生報刊「康乃爾每日太陽報」(The Cornell Daily Sun)報導，網路威脅訊息29日曝光，其中包括揚言射殺104 West大樓猶太學生的威脅，以及鼓勵他人傷害猶太人的訊息。104 West大樓內設有猶太教食堂。

康乃爾大學警察局發布聲明表示：「證據表明，這些目標地點是犯罪者出於偏見刻意挑選的。」警察局已為猶太學生及組織增加巡邏與安全措施。

康乃爾大學約有3000名猶太大學生、500名猶太研究生，約佔該校學生總數的22%，該校的希勒爾(Hillel)組織29日晚間警告學生與教職人員「出於謹慎」避免前往104 West大樓。

學生柏斯坦(Zoe Bernstein)是校園組織「康乃爾人支持以色列」(Cornellians for Israel)的主席，他表示這些威脅在康乃爾大學的整個猶太社區散布恐懼與焦慮。

威脅參議員羅森嫌犯遭逮

在猶太裔參議員羅森遭威脅案中，法庭文件指出，43歲的米勒留下一連串反猶太語音信箱留言給羅森，並誓言要「完成希特勒開啟的使命」。

他還威脅羅森的家人，並在拉斯維加斯的一家法院現身，聲稱是為了見羅森。羅森是目前美國史上第三位猶太女性參議員。

猶太 參議員 紐約州

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