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過去兩年 反亞仇恨犯罪減33% 疫情迄今 仇亞犯罪首度下降

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局最新資料顯示，全美過去兩年歧視亞裔的仇恨犯罪暴力事件，有所減少。圖為在新冠疫情2021年3月高峰時，喬治亞州亞特蘭大市各界聚會抗議針對亞裔的歧視犯罪。(美聯社)
聯邦調查局最新資料顯示，全美過去兩年歧視亞裔的仇恨犯罪暴力事件，有所減少。圖為在新冠疫情2021年3月高峰時，喬治亞州亞特蘭大市各界聚會抗議針對亞裔的歧視犯罪。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)日前發布最新數據顯示，從2021年至2022年之間，反亞仇恨犯罪案件減少33%，從746件降至499件。這是從新冠疫情發生初期迄今，針對亞裔族群而來的仇恨犯罪首度出現下降。

國家廣播公司(NBC)報導，專家指出，反亞仇恨犯罪減少的原因包括能以疫情當做攻擊理由、把亞裔當成代罪羔羊的機會變少，如今政治領袖較少使用帶有煽動意涵的言行，疫情報導已讓民眾產生疲乏。

仇亞罪多寡 取決美國實際狀況

政策與人口學研究非營利機構「亞太裔數據」(AAPI Data)資深研究員黃潔儀(Janelle Wong)指出，反亞仇恨犯罪通常與國家安全或美國其他外交政策有關，讓在美國的亞裔民眾特別受到注意。她說，反亞仇亞犯罪估計在未來某個時間點還會升高，取決於美國國內外實際狀況，以及亞洲被認為對美國造成如何程度的威脅。

聯邦調查局最新資料顯示，全美過去兩年歧視亞裔的仇恨犯罪暴力事件，有所減少。圖為在...
聯邦調查局最新資料顯示，全美過去兩年歧視亞裔的仇恨犯罪暴力事件，有所減少。圖為在新冠疫情2021年3月高峰時，芝加哥市各界聚會抗議針對亞裔的歧視犯罪。(美聯社)

黃潔儀指出，新冠疫情發生初期，美國經濟急轉直下、亞裔被責怪與病毒有關，是反亞仇亞犯罪激增的主因。以義大利2021年調查為例，若以染疫率、染疫死亡率及失業率做為比較指標，失業率較高的地點反亞仇恨犯罪案件增加最多。

美經濟好轉 仇亞犯罪減少

她表示，如今狀況變得不同，經濟好轉，疫情不再與生死有著嚴重關聯，較少民眾咬定亞洲人把病毒帶到美國而充滿負面情緒。但她也說，光看FBI統計恐怕無法真實反應亞裔遭受仇恨犯罪的問題全貌。

歧視錫克教 受害人數變多

然而，在2022年裡，並不是所有亞裔族群面臨仇恨犯罪都減少。印度錫克教、穆斯林社區領袖對國家廣播公司表示，數據報告仍然令人憂心。統計顯示，針對錫克教亞裔民眾的歧視案件，從2021年至2022年間略有下降，從185件減少至181件，但受害者人數卻從195人增加到198人。

非營利組織「錫克教聯盟」資深政策暨倡議主任阿塔里瓦拉(Sikh Coalition)(Sim J. Singh Attariwala)說：「人身安全問題讓我們非常憂心，這是我們最憂慮的問題。」阿塔里瓦拉指出，錫克教民眾遭受歧視非常嚴重，使得2022年成為仇恨犯罪事件又創紀錄的一年。他說，政治人物的反移民、恐伊斯蘭教言論雖然沒有直接點名錫克教徒，卻讓整個錫克教社區受到牽累。

仇恨犯罪 亞裔 疫情

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