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身分可疑？佛州礁島罕見17中國偷渡客 議員示警

編譯徐薏茹／綜合29日電
美國邊界巡邏局公布的佛州日前在Keys的海灘查獲五起偷渡點，有90名來自古巴的無證客。(取自USBP推特)
美國邊界巡邏局公布的佛州日前在Keys的海灘查獲五起偷渡點，有90名來自古巴的無證客。(取自USBP推特)

代表佛羅里達礁島群(Florida Keys)選區的佛州共和黨聯邦眾議員西門內斯(Carlos Gimenez)警告，古巴正與中國公民合作，透過海路潛入美國；報導指出日前有17名中國公民乘船進入拉戈礁島(Key Largo)後被逮捕，西門內斯稱這一事件令人「極度擔憂」。

西門內斯接受「每日郵報」(DailyMail)的獨家採訪表示：「我認為這是我們首度抓到中國公民試圖穿越進入礁島群區域，這令人擔憂。」對於這些偷渡客的身分、動機及目的，西門內斯表示皆未釐清。

身為國土安全委員會(House Homeland Security Committee)的成員，西門內斯指出，古巴共產政權與中共政權之間正在形成「更緊密的聯結」。

西門內斯在採訪時說：「這確實令我擔憂，因為現在他們正試圖進入礁島群地區，這是美國的一部分，我知道中國人的影響力愈來愈大，在西半球有愈來愈多的基礎建設項目和活動，尤其是在古巴。」這些基礎建設項目尤其讓人警覺，因為就建在距離巴哈馬海岸50哩之處。

本周11名男性與6名女性中國公民抵達佛州，此前有一份令人震驚的新報告指出，美國軍事基地遭中國公民滲透的事件已超過100起。

據華爾街日報首次報導，這些中國公民假扮成遊客，闖入新墨西哥州的一處飛彈發射基地。此外，還有些報導指出一些中國人扮成潛水員，以接近佛州一處火箭發射場，還有一些中國人在阿拉斯加的陸軍基地停留。

這些中國特工人員聲稱是「迷路」的遊客，表示找不到恰好在軍事基地附近的漢堡王或麥當勞。

政府官員指出，中國公民經常「被迫服役」，並被要求向中國政府回報他們的發現。

針對進入敏感軍事據點的中國間諜數量增加，西門內斯向每日郵報表示，這些中國公民以美國的重要基礎設施為目標，觀察如何能損害這些設施。

他指責拜登政府的政策使美國的邊境「完全開放」。

西門內斯警告，美國正面臨境內威脅活動增加的挑戰，可能是間諜活動或恐怖主義，亦或兩者皆是。

古巴 佛州 間諜

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