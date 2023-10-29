以擬出動機器人、碉堡剋星攻哈隧道網…把加薩炸回「石器時代」

以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以軍28日宣布展開地面攻勢，飛彈射向加薩地區，爆發濃煙烈火。(美聯社)

以色列 部隊28日開始地面進入加薩 走廊，專家指出，加薩地面建築物可以夷平，但巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)構築的地下龐大隧道網難以攻入，以色列國防軍(IDF)除了以碉堡剋星炸彈來攻擊之外，還打算動用已開發出來的眾多機器人、自動武器，首度大規模進行實戰；外界警告，加薩地區恐「返回石器時代」。

每日郵報(Daily Mail)28日報導，27日夜幕降臨，以軍對加薩三周的砲擊本就不間斷，此時更以倍數增加；除了戰機沿路空襲以外，以軍大砲及坦克砲所射砲彈所到之處，數百座大樓已遭摧毀。

以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)記者會上表示，這次戰爭好比「第二次獨立戰爭」，他另警告戰爭可能很漫長。

這幀2014年7月的資料照，顯示以軍向媒體說明加薩地下隧道密布，隨時可越界進攻以色列。(美聯社)

一些報導指出，以軍動用碉堡剋星炸彈來摧毀哈瑪斯的地下隧道網；這種彈藥的第一彈頭先炸出大洞，第二彈頭再深扎入地下，可摧毀地下結構體；以軍戰鬥轟炸機已動用至少100枚碉堡剋星來攻擊約150處地下目標。

以軍除集結數十萬部隊，另開發並部署驚人的機器人、自動化武器，可能很快便首度大規模使用於實戰。由人工智慧(AI)驅動的砲塔、無人機到機器戰車與船艦，可望很快就在這場戰爭中扮演關鍵角色。

由以色列航空工業(Israel Aerospace Industries)研製的「哈若普」(Harop)自殺式無人機可攜帶重35磅的彈頭，打擊範圍最遠達620哩。機長8呎、寬10呎，操控者可以指定無人機到「把持區」，哈若普便自動飛行並等候，一旦認出、鎖定符合的標的，便以每小時250哩的時速下降，直接砸往目標並引爆彈頭炸藥。

另外，以國「聰明射手」(Smart Shooter)武器公司已造出AI砲塔SMASH，可自動識別、追蹤、鎖定其認定為敵人的目標，發射橡皮子彈、催淚瓦斯及震撼彈等彈藥；2022年西岸巴人「阿勞布」(Al-Aroub)難民營居民便親身見證過SMASH砲塔的厲害，當時雖使用非致命子彈，但橡皮子彈已足以打破顱骨，造成重傷。

以軍28日宣布展開地面攻勢，前一天進行大規模空襲。圖在加薩南部甘尤尼斯鎮的一家醫院27日接治大量受傷的巴勒斯坦居民，一名男子抱著受傷孩童衝進醫院。(美聯社)

以軍還有「暴龍二代」(Rex MKII)這種目前最先進的自動戰鬥裝甲車，既能運輸部隊也進行偵察任務，還有武器平台，使用車上發電機，最遠可行駛到248哩外，可安裝7.62釐米機槍、50口徑重機槍或30釐米機關砲。