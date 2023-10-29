馬斯克提供加薩「星鏈」助人道救援 以國喊反對

馬斯克宣布提供「星鏈」服務支援國際救援組織在加薩的工作。(美聯社)

以色列 的強力空襲幾乎切斷加薩 地區所有網路和行動電話通訊，SpaceX執行長馬斯克 (Elon Musk)28日表示，該公司的星鏈(Starlink)服務，將幫助國際救援組織維持在加薩走廊的通訊。

馬斯克在社媒平台X發文：「SpaceX將支援國際認可救援組織的通訊聯繫。」

但在加薩走廊找到星鏈終端機的機率很小，因為貨物進入當地受到嚴格限制。

馬斯克表示，沒有來自加薩的終端機試圖與SpaceX衛星相連，目前也還不清楚哪方負責加薩境內的地面通訊連結。

儘管如此，以色列還是強烈反對馬斯克的做法，以國通訊部長卡爾希(Shlomo Karhi)稍後也在X發文表示：「以色列將動用一切手段打擊此一行動。」

卡爾希說哈瑪斯會利用星鏈進行恐怖活動，他建議馬斯克利用星鏈作為籌碼，以確保被哈瑪斯俘虜人質獲釋，「也許馬斯克會願意以此為條件，釋放我們被綁架劫持的嬰兒、兒子、女兒和老人，釋放他們所有人！到那時候，我的辦公室將切斷所有與星鏈的連結。」

隨著以軍加強對加薩走廊的空中與地面攻擊，該地區的通訊遭受嚴重破壞，救援組織表示他們一直無法與加薩的救援團隊聯繫。

以軍進攻掃蕩加薩，宣布斷網。馬斯克宣布提供「星鏈」服務支援國際救援組織在加薩的工作。圖為加薩南部甘尤尼斯鎮一家電器店提供日光電力充電服務。(路透)

世界衛生組織(WHO)稍早表示他們與在加薩的工作人員失去聯繫，聯合國巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)總監28日致函工作人員，表示UNRWA在斷訊期間對他們「深感擔憂」。

星鏈透過一個巨大的衛星網絡提供網路通訊服務。這並非馬斯克第一次在戰爭中提供星鏈服務，去年他運送數千套設備給烏克蘭，這項服務成為基輔抵禦俄羅斯入侵的重要工具之一。

儘管俄羅斯的砲彈摧毀了烏克蘭前線大部分地區的商用行動通訊基地台，估計約2萬台星鏈終端機協助烏國通訊維持運作。

來源：CNN-News18