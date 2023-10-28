中戰機南海逼近美轟炸機 相距不到10呎 美斥不安全又不專業

美國印太司令部釋出一段由B-52轟炸機上拍到的影片顯示，中國的殲11戰機24日在南海上空飛近美國B-52轟炸機僅有10呎，危險又不專業。(美聯社)

美國印太司令部26日發布一段影片並聲明，一架中國殲11戰鬥機24日夜在南海上空逼近一架美國空軍B-52轟炸機，相距不到10呎。美方批評中方飛行員此舉既不安全也不專業。

美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，該名共軍飛官不受控地超速逼近、飛行技術粗劣，分別B-52下方、前方和距離10呎範圍內飛行，使兩機有相撞危險。「我們擔心，對方沒意識到差點就造成碰撞」。美軍聲明，這恰好符合美國國防部 今年中國軍力報告（CMPR）中的描述，即共機試圖妨礙美國等國在國際法允許的區域內安全行動。

美國空軍B-52轟炸機。（美聯社）

五角大廈 印太事務助理部長瑞特納表示，自2021年秋以來，「我們看到超過180起這類事件」，這是集中而且協調一致的行動，旨在藉由這類危險行為，迫使美方改變合法行動。中方則稱美國軍機類似行動為「接近偵察」。

中國海軍一架殲8戰機2001年4月和美國海軍一架EP-3偵察機擦撞，造成共軍飛官喪生，美機則迫降中國海南島，最後美機機組員獲釋。

另，台灣國防部27日亦發布一張中國山東艦航母在西太平洋演訓的黑白照片。台灣國防部表示，23架次共機侵擾台灣周邊空域；根據軌跡圖，其中一架次BZK-005無人機逾越台海中線北端後進入北部空域，隨後由北至南經過東部、東南空域，再自東南空域向西北方向飛行回到台海中線以西，期間均在台灣防空識別區（ADIZ）內。

另外，有一架次直9反潛直升機現蹤東部海域，研判自山東號航空母艦上起飛，執行反潛作戰演練。

台灣國防部表示，山東號航空母艦編隊群27日穿越巴士海峽進入西太平洋，國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處；國防部也披露山東艦的黑白航拍照片，證明監控能量。

白宮國安會發言人柯比表示，王毅26日和國務卿布林肯會談，是美國對中國行為表達關切的機會，尤其是其在南海的行為，也是嘗試重啟美中軍事溝通管道的機會。五角大廈證實，將派負責中國、台灣及蒙古事務的首席主任卡拉斯，代表出席10月底由中國國防部主辦的北京香山論壇。意味美中重啟軍事對話。