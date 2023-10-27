槍嫌仍在逃 緬因人避難「一手拿聖經一手握槍」 搜索擴至麻州

警方出動200多名員警大規模搜捕槍嫌，並擴大搜捕範圍到麻州波士頓等地。（Getty Images）

擁有武器訓練證照的40歲陸軍後備軍人卡德(Robert Card)25日晚間於緬因州 路易斯頓(Lewiston)大開殺戒後，下落成謎；附近社區陷入恐懼中，居民敦促社區聚集在一起閱讀聖經和祈禱；目前當地有大量警力駐守，全州大片道路封閉；警方緝捕範圍已轉移至麻州 ，警方正循水道搜尋卡德蹤跡，並認為他可能乘坐摩托艇(jet ski)逃逸。

路易斯頓鎮居民、前緬因州眾議員 候選人、現任市長候選人皮特羅維奇(Joshua Pietrowicz)告訴福斯新聞網，大規模槍擊案發生後，全鎮陷入恐懼中。皮特羅維奇說，案發當時他正在餐廳拿外賣，在店裡待了三個小時，「我們就地避難，讓當局來處理這件事。我們經歷的事情絕對可怕，社區需要一起祈禱，閱讀聖經，並確保自己的槍枝上膛，平靜度過這一切。」

每日郵報報導，一輛據信載了卡德的緬因州車牌號碼6625ZD藍色雪佛蘭Suburban汽車，26日上午8點01分自93號州際公路進入麻州。同日清晨，警方另在米勒公園(Miller Park)一個船塢發現被卡德棄置的白色速覇陸(Subaru Outback)汽車。裝甲坦克和特警隊(SWAT)搜查了安德羅斯科金河(Androscoggin River)的水道入口。一艘15呎長的Bayliner號船隻也失蹤了，美國海岸警衛隊正在尋找它。

海事紀錄顯示，卡德在6月以自己的名字註冊了一艘2019年Sea Doo摩托艇，警方擔心他可能使用水上摩托車逃逸。

當局稱卡德患有精神健康問題，「攜帶武器，很危險」。卡德的住家位於鮑登(Bowdoin)。警方警告民眾就地避難的範圍，已從路易斯頓擴大到里斯本(Lisbon)和鮑登(Bowdoin)。當局敦促居民在槍手在逃之際，留在室內，以策安全。