新聞分析／沒有人選？中防長懸缺有「這3種」可能

習近平9月出席中國殘疾人聯合會第八次全國代表大會。(新華社)

字用得愈少，內涵愈玄妙。歷時五天的中國人大常委會昨閉幕，各方最為關注的人事任免事項，用字少得不能再少，但每個職位的來來往往，都各有各的故事，其中一個沒法講只能猜的故事，是國防部 長因何懸缺。

今次人大常委會的人事任免，沒讓人白等，而且坐實了那麼久的傳言，國防部長李尚福 是真犯事，而且不是小事，要用人大程序來免職，且不留懸念，拉著秦剛，政府職務一免到底。二位還有中共 黨內職務，即20屆中共中央委員，相信在中共20屆三中全會上免去。

但就李尚福而言，還未一免到底，因他中央軍委委員頭銜有兩頂帽子，在「一個機構，兩塊牌子」體制下，其中一頂是國家軍委委員，昨已遭免除；還有一頂是中共中央軍委委員，那得由中共中央來免去，目前仍保留著。

犯事之官，免職早晚也是走程序，人們更關心的可能是誰來補位，但這次人大常委會最大的驚奇，是沒有任命新的國防部長，傳說會補位的聯合參謀部參謀長劉振立，以及會兼任的中央軍委副主席何衛東，都沒有出現，國防部長就留下一把空椅。

本來外間分析，都認同今次人大常委會處理李尚福，與月底香山論壇有關，那個論壇中國國防部長是東道主代表，李尚福出事，應有新部長來主持，誰料這國防部長居然會懸空。

由於人大現在明確在中共中央「黨的領導」下，人大常委不敢貿然質疑，主事者也不必事事都給答案，但猜度起來，可有三個懸空來因，首先是選不出合適的人。那李尚福和秦剛，都是在中共20大躍升而得國防外交兩大要職的，中共20大這類黨的大會，資格審查不僅查三代，還可能查八代，但這才不到一年，雙雙出事，這可能令主事者分外小心，原來不以為意的，現在都不會看走眼了，於是選人補位不合，是有可能。

第二種可能，是有合適的人，沒有合適的布局。比如說選現任中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，新職位對他可能合適，但對中共軍隊指揮體系的布局不合適，因為在中共軍隊高級將領中，算是有作戰經驗還有戰功的，據說只有劉振立一人。更進一步說，中共軍隊作戰指揮體系，從來以陸軍將領為中堅，其他軍兵種將領只能用來「合成」作戰。