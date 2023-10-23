以色列三面開戰 轟炸加薩、西岸、敘利亞 美估伊朗將介入升高戰火

加薩拉法鎮的一名巴勒斯坦男子22日抱著受傷幼童到醫院求救。(Getty Images)

以色列 戰機22日襲擊加薩 走廊軍事目標、敘利亞兩處機場以及西岸地區據稱遭好戰分子占據的一座清真寺，以國已三面開戰；以軍另稱己方坦克砲彈彈屑不慎誤擊與埃及交界一處瞭望塔；美方表示，預計以哈戰爭將因伊朗 的代理人介入而升級，拜登政府已做好準備，一旦美軍遭遇攻擊必予反擊。

以與真主黨每日交火

美聯社報導，自7日以哈戰爭爆發以來，駐北部以國部隊便與黎巴嫩真主黨(Hezbollah)幾乎每日交火，此外西岸占領區的緊張態勢也不斷升高，以軍在當地與難民營裡的好戰分子交戰，近日內發動兩次空襲。

以色列坦克部隊22日在黎巴嫩南部的以北邊界集結，待命出擊，擊退真主黨組織。(美聯社)

以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)訓令北部以軍，若真主黨開戰，「它將犯下致命錯誤，我方將以彼等無法想像的力量摧毀它，黎巴嫩國也將受到重創」。

以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，已加強空襲加薩全境，以減低部隊在戰爭下個階段面臨的風險。

以色列戰機22日分別襲擊加薩、敘利亞兩處機場、及約旦河西岸地區，似有預先警告意謂。圖為以軍空襲加薩，拉法鎮濃煙滾滾。(Getty Images)

以軍空襲西岸清真寺

紐約時報報導，以軍22日夤夜罕見地空襲西岸占領域哲寧(Jenin)難民營一處清真寺，造成至少八人死亡；以軍表示此舉是針對清真寺底下一處「恐怖活動地下建築群」，哈瑪斯(Hamas)及伊斯蘭聖戰(Islamic Jihad)等好戰組織已用當地做好準備，即將發動攻擊；巴勒斯坦自治政府外交部指這次攻襲使用戰機，衝突危險升級，以色列顯然把自己用在加薩的戰術，帶到西岸。

西岸 以色列火箭22日空襲約旦河西岸哲寧市，當地一名男子正清理被擊毀的房屋，以軍稱清除了哈瑪斯與伊斯蘭聖戰士的恐怖分子。(Getty Images)

敘利亞兩機場遭攻擊

敘利亞國營媒體表示，以國空襲首都大馬士革及北部阿勒坡市(Aleppo)兩處國際機場，造成至少一人死亡，讓跑道無法供班機起降之用。以軍表示，行動是想阻止真主黨及其他好戰分子使用機場，由伊朗引進武器；伊朗也支持哈瑪斯。

真主黨表示，21日有六名戰士被害；真主黨副首領卡塞姆(Sheikh Naim Kassem)警告說，以色列若入侵加薩必付出慘重代價；以國已宣布鄰近黎巴嫩邊境14個社區的疏散計畫。

埃及邊境被以軍砲擊

埃及軍方表示，以色列22日砲擊兩國邊境的一處瞭望塔，造成人員輕傷，以軍已經致歉，表示一輛坦克不慎開火，擊中埃及哨所，事件正在調查之中。

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁20日表示，估計因為伊朗的代理人介入，以哈戰爭勢必升高，拜登政府已表示，若美軍遭遇敵方攻擊，已做好因應的準備。

美誓言若遇襲必反擊

布林肯表示，美方不願、不樂見戰爭升高，不想見到美軍受到攻擊，但假如發生，已做好準備；奧斯丁呼應布林肯表示，美軍、駐中東地區人員遇襲的可能性大幅升高，美國有權自衛，採取適當行動絕不會猶豫。

美國22日宣布，駐伊拉克大使館非必要幕僚將離開該國。