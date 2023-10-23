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WSJ民調：美民眾普遍挺以 但不願捲入戰爭

編譯徐薏茹／綜合22日電
聯合國官員22日表示，第二批來自埃及的賑濟物資車隊，進入加薩，為難民提供援助。圖為揮舞埃及國旗的志工在拉法通道，護送卡車進入哈薩。(Getty Images)
聯合國官員22日表示，第二批來自埃及的賑濟物資車隊，進入加薩，為難民提供援助。圖為揮舞埃及國旗的志工在拉法通道，護送卡車進入哈薩。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)與艾普索斯(Ipsos)民調顯示，關於以哈衝突，美國公眾輿論多支持以色列，但對於介入戰爭的意願則有限；民調發現，國人對於哈瑪斯(Hamas)及巴勒斯坦人民的看法有鮮明的區別，此外，在以巴長達數十年的衝突中，與先前的調查相比，國人支持以色列的比率增加。

在22日公布的這次民調中，約42%受訪者表示美國應該與以色列站在同一陣線，創下自2002年以來的新高紀錄，只有3%受訪者認為美國應該與巴勒斯坦站在同一陣線。

新民調中，對於以色列人民及其政府的好感度比率高於近幾年相似的民調，但年輕人對以色列的支持度遠低於年長者。

同時，調查還顯示美國人不願被捲入中東衝突，約52%受訪者認為美國不應該在該地區長期的衝突中支持以色列或巴勒斯坦；略高於一半的受訪表示美國有責任在以哈衝突中支持以色列。

僅38%受訪者認為，如果以色列遭鄰國襲擊，美國應該派遣軍隊協助，這一比率低於2021年的53%，也是自2010年以來，艾普索斯相似民調的最低紀錄。

調查顯示，美國人對巴勒斯坦的支持度低於以色列，約一半受訪者支持巴勒斯坦，支持以色列的達75%；41%受訪者認為美國有責任保護巴勒斯坦平民，54%認為有責任保護以色列平民。

此外，民調也發現，有關國人對於以色列的看法，年齡層之間的差異有時候大於黨派分歧。

30歲以下受訪者中，約40%認為美國有責任幫助以色列對抗哈瑪斯，遠低於65歲以上受訪者的73%；同樣地，40%年輕選民支持以色列，年長者比率則高達72%；民主黨在這兩個問題上的分歧大致相等，共和黨則更強力支持以色列及其政府。

與民主黨相比，認為有責任保護巴勒斯坦人民的共和黨人比率較低，兩黨中約59%的人認為美國有責任保護以色列平民；但在保護巴勒斯坦平民方面，共和黨的比率降至32%，民主黨的比率則基本保持穩定。

以色列 巴勒斯坦 民調

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