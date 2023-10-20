以埃放行 20車物資最快20日進加薩 埃及搶修拉法通道

在美國總統拜登穿梭協調下，以色列和埃及均同意開放第一批人道物資送進加薩。圖為一架停在埃及機場的阿聯酋航空貨機，正在卸下救援物資。(Getty Images)

由於巴勒斯坦 人道危機日益惡化，聯合國和世界領導人19日敦促立即向加薩 走廊提供援助；拜登總統搭機自以色列 返美時表示，美國已與埃及和以色列達成協議，最快20日向加薩運送20輛卡車的人道主義援助物資。

聯合國和世界領袖希望20輛卡車人道援助物資的成功運送，可為未來每日運送100卡車的食物奠定基礎，並達成協議允許數百名受困加薩的外國人，在以色列發動地面進攻之前離開當地。

趕赴開羅會見埃及外長蘇克里(Sameh Shoukry)的聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，他到埃及是為了確保援助安全進入加薩。他會後表示，「世界必須就巴勒斯坦議題緊急達成永久解決方案。」

官員透露，雙方已達成協議，允許運載人道援助物資的卡車從埃及經拉法(Rafah)過境點進入加薩。該協議將允許國際觀察員檢查貨物，以滿足以色列的要求。

埃及要求以色列給予六小時時間讓卡車安全通過過境點，或保證埃及工人修復該地區期間不會發生轟炸。蘇克里18日表示，軍事行動必須停止，向加薩人提供援助才能進行。知情官員稱，埃及通往加薩走廊過境點的維修工作自19日稍晚開始。

拜登18日已獲得以色列保證，其部隊不會針對進入飛地的國際援助車隊。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak )19日也飛往以色列訪問，會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)和總統赫爾佐格(Isaac Herzog)。蘇納克表示，他對以色列決定向加薩開放人道走廊表示歡迎；但他也擔心衝突可能會在區域範圍內升級。

過境點的埃及和巴勒斯坦兩側19日仍空無一人，滿載物資的卡車在附近的阿里什鎮(Al-Arish)等候。

內唐亞胡顧問雷格夫(Mark Regev)告訴美國有線電視新聞網(CNN)，以色列「原則同意」允許透過埃及向加薩提供援助，但「我們不希望看到哈瑪斯竊取針對平民的援助；真正的問題在此。」哈瑪斯則否認會轉走自拉法進入的援助。