故障火箭彈的誤射事件？解讀加薩醫院爆炸慘案的現場分析

爆炸現場阿里阿拉伯醫院的停車場,遭襲之後留有彈坑,從彈坑與周圍區域的損害情況來看,與以色列配備的JDAM航空炸彈不一致。(美聯社)

「一枚故障的火箭彈,因『誤射』而釀成慘重傷亡?」加薩 的阿里阿拉伯醫院(al-Ahli Hospital)爆炸一事,引發以色列 與巴勒斯坦武裝組織——包括哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織(PIJ)——互相激烈指責。加薩衛生部表示,轟炸醫院造成471人死亡、314人受傷,並將事件歸咎於以色列的惡意空襲,以色列則直指醫院爆炸是PIJ發射火箭彈失敗導致,這個說法已被PIJ否認。然而根據爆炸的相關影像、事發現場的坑洞和損害情形,卻是疑點重重:現場留有的彈坑不深,與空襲痕跡難以相符;以色列提供哈瑪斯士兵的說法錄音,目前也尚未能完全證實。

事件在中東世界引發強烈反彈,國際社會也高度關注,各界紛紛就現有的資訊,包括爆炸當時的影片、爆炸現場殘骸等加以分析、研判阿里阿拉伯醫院發生爆炸的原因,以及攻擊醫院的,究竟是哪一方?在當前對立情緒高漲的輿論中,醫院事件已逐漸發酵成為外交和衝突的壓力。

醫院怎麼「爆炸」的?

綜觀爆炸影片和爆炸現場,從半島電視台的一段影片可以看出,有一枚機載武器升上加薩市的空中,然後在半空中爆炸,旋即阿里阿拉伯醫院發生爆炸。爆炸時間是當地時間10月17日晚間6時59分,其後在7時至7時20分左右,便開始有第一批關於爆炸的報導,到了8時許,哈瑪斯公開指責以色列攻擊醫院,並稱之為「可怕的屠殺」。

而爆炸現場是阿里阿拉伯醫院的停車場,遭襲之後留有一個彈坑,彈坑並不深,衛報、BBC皆諮詢專家進行分析,美國五角大廈前伊拉克戰爭任務負責人加拉斯(Marc Garlasco)指出:「這個彈坑與空襲的痕跡不相符,它更可能是某種發射失敗的武器在大範圍內引爆。」加拉斯另指出,彈坑與周圍區域的損害情況,亦與以色列配備的JDAM航空炸彈不一致。

英國皇家聯合研究所(RUSI)軍事技術資深研究員布朗克(Justin Bronk)也表示,現場痕跡與JDAM不符,並補充:

「如果損害程度是這樣,那我認為空襲的可能性低於火箭彈爆炸和燃料起火。」

美國范登堡大學(Vanderbilt University)助理教授甘農(J Andres Gannon)的看法一致,他指出地面爆炸的範圍不大,這代表爆炸可能是火箭彈的剩餘燃料起火導致,而非空襲砲彈造成。BBC記者 Rushdi Abu Alouf 實地採訪阿里阿拉伯醫院現場,也證實醫院周圍的建築毀壞,但沒有看到任何「巨大彈坑」。

風險評估公司Sibylline的中東首席分析師斯庫托(Valeria Scuto)另表示,以色列有能力用無人機發動其他形式的空襲,不僅止於用JDAM轟炸,例如可以使用不會留下大型彈坑的「地獄火」飛彈(Hellfire missiles),但從爆炸影片看來,阿里阿拉伯醫院受襲的情況和用地獄火飛彈的情形不相符。

英國皇家聯合研究所(RUSI)軍事技術資深研究員表示,現場痕跡與JDAM不符:「如果損害程度是這樣,那我認為空襲的可能性低於火箭彈爆炸和燃料起火。」(歐新社)

以色列的說法

以色列國防軍(IDF)表示加薩當局故意誇大死傷數字,目前IDF尚未公布其評估的傷亡人數,而外界的獨立組織亦無法進入現場核實;IDF另分析爆炸現場,指出發生爆炸的停車場處沒有出現大彈坑、醫院鄰近建築物也沒有損壞,足以證明不是以色列的武器所造成。此外,IDF也提供情報單位截獲的兩名哈瑪斯戰士對話錄音,錄音中二人承認阿里阿拉伯醫院爆炸是PIJ所為,不過BBC指出尚無法驗證該段錄音的真實性。

以色列陸軍發言人哈加里(Daniel Hagari)則指稱,軍方確定阿里阿拉伯醫院發生爆炸時,該地區並未受IDF空軍、海軍或是地面戰攻擊,同時IDF的雷達偵測到附近有火箭彈發射。

紐約時報引述美國匿名官員指出,美國對於阿里阿拉伯醫院受襲的責任歸屬,分析結果傾向認同色列的說法,認為是伊斯蘭聖戰組織所造成——不過官員表示,目前的分析仍屬初步階段,美方仍在持續蒐集和分析更多證據。除以色列提供的攔截錄音外,美國情報單位也分析了不同來源的爆炸影片、加上衛星和紅外線數據,顯示加薩境內的巴勒斯坦武裝陣地有發射火箭或飛彈,而引起醫院爆炸的彈藥發射來源並非來自以色列方向。

美國國家安全委員會發言人沃森(Adrienne Watson)18日表示:

「美國政府評估,以色列對昨天加薩阿里阿拉伯醫院發生,造成數百人死亡的的爆炸事件沒有責任。」 (The U.S. government assesses that Israel was not responsible for an explosion that killed hundreds of civilians yesterday at the Al Ahli Hospital in the Gaza Strip)

加薩的阿里阿拉伯醫院空拍圖。(路透)

沃森另指出,情報顯示加薩的巴勒斯坦武裝人員認為,醫院爆炸是伊斯蘭聖戰組織發射火箭或飛彈失敗導致,武裝組織也在調查此事,而美國也將持續確認爆炸原因是否為PIJ的火箭彈故障導致。美國總統拜登 在與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面時,也根據美軍對爆炸事件的分析,向內唐亞胡表示:「就我看到的,這似乎是另一組人馬做的,而不是你。」(Based on what I’ve seen, it appears as though it was done by the other team, not you)

不過,美國也表示,目前還不清楚阿里阿拉伯醫院的詳細情形,雖然情報顯示不是以色列襲擊醫院,但是一枚故障的火箭彈為何可以造成如此嚴重的傷亡這一點,仍然令人存疑。

阿里阿拉伯醫院主樓並沒有受到嚴重損壞,靠近主樓的兩棟建築物也僅有屋頂受輕微毀損,發生爆炸的停車場則除留下彈坑外,現場有多處燒焦的痕跡,停在該地的汽車也被燒毀。該醫院由聖公會擁有和經營,耶路撒冷聖喬治學院院長修厄爾(Canon Richard Sewell)指出,當爆炸發生時,有1000名流離失所的難民棲身在醫院外,而醫院大樓內有約600名患者和醫護人員。

綜合前述各方分析與說法,目前外界對阿里阿拉伯醫院受襲事件的初步認知和判斷如下:

(1)爆炸地點為醫院的停車場,醫院建築本身並無受到直接攻擊,也未在爆炸中嚴重受損。 (2)依據爆炸現場情況,由於損害範圍不大,空襲的可能性低,爆炸原因更可能是發射失敗的火箭彈導致。 (3)以色列國防軍所配備的武器,其所能造成的損害範圍與痕跡,也與阿里阿拉伯醫院的爆炸現場不相符。 (4)然而仍有疑點:若爆炸如以色列的說法,是PIJ的火箭彈發射失敗引起,那麼比對爆炸造成的數百人死傷數字,火箭彈真的擁有這麼大的威力嗎?

事件仍有疑點:若爆炸如以色列的說法,是PIJ的火箭彈發射失敗引起,那麼比對爆炸造成的數百人死傷數字,火箭彈真的擁有這麼大的威力嗎?(歐新社)

醫院事件已形成巨大外交壓力

儘管如此,加薩醫院事件幾乎全面點燃中東國家對以色列和美國的憤怒,對於醫院爆炸說法的釐清,可能已被淹沒在高漲的對立情緒中;對於當前的以巴衝突來說,構成極大的外交壓力和潛在的衝突因子。

在上個周末以色列集結兵力到加薩邊境後,美國總統拜登為了緩和局勢飛往以色列訪問,然而隨即發生的加薩醫院事件,現在反成為拜登的棘手難題:一方面中東國家的反應激烈,有可能刺激以巴衝突的加劇;另一方面以色列否認出手攻擊加薩醫院的說法和態度堅決,儘管拜登希望以色列「別被憤怒蒙蔽」,但以色列何時動兵進行地面戰,目前仍是未知數。

在上個周末以色列集結兵力到加薩邊境後,美國總統拜登為了緩和局勢飛往以色列訪問,然而隨即發生的加薩醫院事件,現在反成為拜登的棘手難題。(路透)

本來預定拜登與巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯、約旦國王阿布杜拉二世的會談,也在醫院事件後直接取消。目前反應激烈的伊朗反覆對外發出警告,若以色列發動進攻,伊朗也必須有所回應;這在目前醫院事件之後,情勢也顯得更加緊張。外界推測可能的衝突,會來自伊朗支持的黎巴嫩真主黨,從以色列北面發動攻擊,讓以色列面臨雙線作戰的困局。但美軍已經派駐航空母艦打擊群支援東地中海,用以牽制伊朗、黎巴嫩的動作,倘若真的發生衝突擴大,面對美軍的壓制打擊也會付出慘重代價。