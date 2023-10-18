加薩醫院遭空襲 至少500死 以哈互控恐怖屠殺

醫院爆炸發生後屍橫遍地。(美聯社)

拜登總統訪問以色列 前夕，加薩 首府加薩市(Gaza City)的一座醫院17日遭空襲，造成至少500名巴勒斯坦 人喪生；阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這場攻擊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)痛斥這是「駭人罪行、種族屠殺」，稱支持以色列的國家也要負責；以色列則說是「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」(Palestinian Islamic Jihad)好戰分子發射火箭，因出現技術失誤而擊中醫院。

拜登訪以 不赴約旦 4國峰會取消

加薩地區的一座醫院17日遭空襲，造成至少500名巴勒斯坦人喪生。圖為一位母親抱著受傷的孩子。(美聯社)

加薩醫院遇襲後，約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府都取消了會見拜登的計畫；白宮官員表示，拜登只會訪問以色列。

死者多為無家可歸、病患、婦孺

加薩走廊衛生部門消息人士表示，至少500名巴勒斯坦人在加薩的「阿里阿拉伯醫院」(Al-Ahli al-Arabi Hospital)空襲中喪命。

控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)譴責以色列空襲擠滿病患與流離失所難民的醫院為「恐怖大屠殺」，稱死者多為受戰爭影響而無家可歸者，包括病患和婦孺。

醫院遇襲後陷火海 遍地焦屍

圖為爆炸後父母抱著受傷的孩子逃出。(美聯社)

美聯社驗證的影像顯示，醫院遇襲後陷入火海，遍地焦屍，不乏幼童，周圍草地散落毛毯、書包和其他物品。

拜登應以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)邀請，18日出訪特拉維夫，展現美方對以色列的支持並希望阻止中東戰事擴大，原定接著轉往約旦安曼，會見約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。

阿巴斯宣布為「烈士」舉哀3日

醫護人員就地搶救傷者。(路透)

加薩醫院遇襲後，阿巴斯宣布為醫院罹難的「烈士」舉哀三日；阿布杜拉二世、塞西和阿巴斯全都取消會見拜登的計畫；白宮官員證實，拜登此行將只訪問以色列。

約旦外交部長沙法迪(Ayman Safadi)表示，以哈戰爭「把該區推向危險的極端情況」，稱約旦只會在各方同意「停止戰爭，尊重巴勒斯坦人權，並送達巴勒斯坦人應得的各項援助」之後，才會召開峰會。

以色列7日遭哈瑪斯突襲後轟炸反攻並全面封鎖加薩，當地醫院瀕臨斷電且救援物資匱乏，數十萬絕望平民缺乏飲水與糧食；阿里阿拉伯醫院遇襲前，美方試圖說服以色列，允許援助與醫療物資送進加薩地帶給絕望平民和醫院，但以色列再次向美國表達該國的立場：唯有哈瑪斯釋放所有人質後，以色列才會同意人道援助物資進入、居民離開加薩。

學校當難民庇護所也遭空襲

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)17日也表示，旗下一所當作難民庇護所的學校遭以色列空襲，至少六人喪生，「公然罔顧平民性命，令人無法接受；加薩已無一處安全，聯合國設施也不安全」。

加薩衛生當局表示，哈瑪斯7日突襲以色列後，以色列11天來轟炸加薩已造成3000多人喪生，死者主要是平民，哈瑪斯的突擊則造成1300多人喪生。