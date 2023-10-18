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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以哈衝突／巴勒斯坦難民返加薩：寧像烈士死在家

編譯俞仲慈／綜合17日電
以色列17日加強對加薩南部城市汗尤尼斯的空襲行動，造成慘重傷亡。原本已撤離到南部的巴勒斯坦難民，寧願重返家園，成為死守家園的烈士。(美聯社)
以色列17日加強對加薩南部城市汗尤尼斯的空襲行動，造成慘重傷亡。原本已撤離到南部的巴勒斯坦難民，寧願重返家園，成為死守家園的烈士。(美聯社)

加薩地區從南到北都受到以色列猛烈空襲，居民無處可躲，被迫露宿街頭、挨餓受凍，因此原本已撤離到南部的巴勒斯坦難民，寧願重返家園，成為死守家園的烈士。

以色列17日加強對加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)和拉法(Rafah)的空襲行動，造成慘重傷亡，汗尤尼斯當地醫師扎克特(Mohamed Zaqout)表示，以軍轟炸行動造成42人死亡，死者包括10名婦女和15名兒童，並直言：「今天情況之慘烈比之前更加慘烈。」

而且以軍轟炸行動，讓加薩南部的醫療物資捉襟見肘，原本一次性使用的胸腔導管也被迫進行消毒，一次又一次重複使用。

聯合國人權事務辦公室公布聲明表示，以色列下令加薩居民撤離並實施全面封鎖的軍事行動，違反國際法，發言人珊達薩尼(Ravina Shamdasani)表示：「這群遵守以色列撤離令的平民現在受困在加薩南部，他們沒有住所，食物也將吃完，連乾淨水源、衛生、藥品等各項基本需求也無法滿足。」

因此連日來，汗尤尼斯已然成為一座人間地獄，大批難民露宿街頭，販賣日用品和食物、飲水的商店前大排長龍，甚至有人為了搶奪最後一塊麵包，不惜大打出手。

居住在加薩南部的計程車司機、43歲阿布莫萊格(Rami Abu Moleg)表示，一家五口每天除了要忙著張羅飲食，還要照顧從北部加薩城撤離的表弟一家六口。

由於17日凌晨以來，發生至少六次空襲，阿布莫萊格絕望表示：「如果要我們死去，我寧願全家人一起。」

還有韋海迪(Basil al-Weheidi)帶著妻兒撤離加薩城家園來到南部，卻依然不得安寧；他表示：「四周仍然有轟炸，而且感覺很近，不過無法告訴你發生在哪裡，我們沒有網路，完全不知道情況。」

因此一群撤離到在汗尤尼斯的巴勒斯坦人決定把家當綁在汽車頂上，冒險穿越轟炸區重返家園，阿布馬拉薩(Saleem Abu Marasa)啟程前，向路透記者表示：「我們為何要成為汗尤尼斯的烈士呢？我們要成為烈士的最好方式，就是死在自己家園，讓整棟房屋直接坍倒在我們頭頂上。」

加薩 以色列 巴勒斯坦

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