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以巴衝突升高 要怪拜登政府未視以巴和解為優先事項？

編譯高詣軒／即時報導
美國總統拜登（右）9月20日在紐約會晤以色列總理內唐亞胡（左）。（美聯社）
美國總統拜登（右）9月20日在紐約會晤以色列總理內唐亞胡（左）。（美聯社）

美聯社報導，美國總統拜登上任數月內，就一反多任總統試圖促成以巴和解策略，決定不再將斡旋永久、廣泛的以巴和平協議作為中東政策優先事項。如今哈瑪斯突襲重燃以巴戰火，許多美國的阿拉伯盟國感到不滿，將矛頭指向美國未能積極作為。

尼克森以來的數任美國政府，曾透過大衛營峰會、穿梭外交和其他整體嘗試，勸說以巴領袖上談判桌，處理至今已75年的爭端，但拜登比起前幾任總統，對此尤不注重，主要提倡巴人在自由與生活條件上達成較溫和的改善。這種「靜默外交」政策，符合拜登將外交重心從中東熱點轉向北京的意圖。

然而以巴衝突升高，凸顯美國擱置以巴爭端帶來的長期危機。美國在阿拉伯世界的盟邦都很憤怒，怪罪美國未能積極涉入。

美國國務卿布林肯走訪中東多國試圖控制衝突時，埃及總統塞西警告布林肯，以巴衝突危及整個中東安全。埃及憂心加薩230萬人可能因以軍攻勢湧入埃及，塞西將問題歸咎於施壓以巴回歸談判的國際壓力，幾乎消失無蹤。

沙烏地阿拉伯則說，該國已反覆警告衝突爆發的危險。黎巴嫩「柯爾卡內基中東研究中心」研究員沙葉表示，阿拉伯世界領導人深知以巴衝突恐一再爆發，或許會像過去那樣，升高後又降溫，但終不能長此以往，無盡的以巴衝突循環會危害區域和平與經濟。

沙葉指責美國促使以色列總理內唐亞胡認為，沒有必要回應巴人的不滿。美聯社指出，拜登上任後積極延續前總統川普擘劃的新中東和平途徑，提倡以色列和阿拉伯國家「關係正常化」協議，卻無以巴之間的協定。在川普時代，阿聯、巴林和摩洛哥都和以色列建交。

在以巴衝突升高前，拜登正在推動沙國和以色列建交。此一進程將受何衝擊尚不清楚。美國的阿拉伯夥伴國家雖表不滿，公眾也對巴勒斯坦展現程度不一的支持，但這些國家畢竟是務實主義者，且也和美、以同樣視伊朗支持的哈瑪斯等武裝團體為眼中釘。

此外，拜登政府在以色列遇襲後高調支持以國防衛，可能讓沙國更想和美國建立防禦聯盟。華府智庫「新美國安全中心」中東安全項目主管洛德表示，波灣盟國可能關注著美國給予以色列的快速、果決回應，且感到「極為忌妒」。

支持者認為，和中東國家達成防禦聯盟足以穩定中東，不需達成以巴和平協定，但批評者認為，近日以巴平民遭受的暴力，顯示拜登策略可能不足。華府智庫「阿拉伯中心」以巴項目主管穆奈葉爾指出，忽視核心議題並不會讓問題消失，「我認為那對大家都是一場教訓。」

拜登 以色列 布林肯

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