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中國不景氣 學者：一帶一路恐「適當收縮」

特派記者陳政錄／北京報導

今年是中國國家主席習近平提出「一帶一路」倡議十周年，有學者預計，北京將在論壇上公布利多措施，以規畫下個十年；也有學者分析，隨著經濟下滑等因素，對北京來說，目前除了穩中國內部經濟、對外應對美國及其盟友這兩個「優先事項」外，「一帶一路」等政策可能面臨適當地收縮。

一帶一路高峰論壇舉行前，中國日前發布有關共建「一帶一路」成果的白皮書。總計十年來，中國對共建國家的直接投資已超過3400億美元；不過，根據復旦大學綠色金融研究中心統計，在2017年達到頂峰後，近年中國對一帶一路投資規模已有所收窄。

中國人民大學國際關係學者時殷弘指出，一段時間以來，西方發達國家抵制「一帶一路」，中國以發展中國家為重點，推動「一帶一路」國際合作，但鑒於國際局勢複雜性，有些國家是堅決參與，或部分參與，甚至「半信半疑參與」，只為了來自中國的投資或援助，未能互利共贏。

時殷弘引述國家主席習近平曾提出今後要以聚焦重點、精雕細琢的「工筆畫」概念，推進一帶一路倡議。

他坦言，近年中國經濟下滑，對外援助能力縮減，另一方面，和美國及其關鍵盟國，尤其日本等，在台灣、朝鮮半島、東海、南海上的軍事競爭愈來愈激烈；在著重對內穩定中國經濟、對外跟美軍事戰略競爭這兩個優先事項外，其他的政策包括「一帶一路」，都可能有適當地收縮。

一帶一路 投資 北京

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