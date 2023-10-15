撤離大限已過 以色列36萬大軍準備陸海空進攻加薩

以色列要求加薩地區的巴勒斯坦民眾撤離的大限已過，以軍方準備對加薩發動陸海空總攻。圖為以軍坦克14日進逼與加薩地區邊界待命。(Getty Images)

以色列 軍方14日表示，給加薩 (Gaza)北部居民撤離的大限已過，以軍準備對加薩發動陸海空總攻擊；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)赴前線視察，表示以軍已準備就緒，與「哈瑪斯 」(Hamas)好戰組織交戰的下一階段戰役即將打響；同一日以軍表示，空襲哈瑪斯的行動中，再殺死兩名策畫7日襲擊以國的哈瑪斯指揮官。

以鎖定加薩、哈瑪斯高層

紐約時報報導，以國入侵加薩的計畫將鎖定加薩市及哈瑪斯高層，其中哈瑪斯領導人辛瓦(Yahya Sinwar)被列為以軍的頭號攻擊目標；三名以軍高級軍官表示，以軍奉令拿下加薩市，最終作戰目標也在於消滅哈瑪斯政、軍高層。

哈瑪斯領導人辛瓦被列為以色列軍隊的頭號攻擊目標。(美聯社)

那三名軍官另表示，此番將是2008年以軍入侵加薩以來，再度占領加薩土地，至少控制一段時間，戰爭有陷以軍浴血巷戰之虞，不論在地面還是在縱橫交錯的地下隧道網中；以國高層也警告，哈瑪斯可能殺害以國人質，用巴人平民當人肉盾牌，另在加薩市遍布詭雷陣。

以國加開兩條逃生路線

華盛頓郵報報導，雖然聯合國警告，以色列命令加薩110萬北部人口撤離到南部，只會惡化當地人道危機，但以國並未撤銷該命令，時限到14日上午本已結束，但以國加開兩條路線，保證逃生的巴人不受攻擊，直到當地時間下午4時。

內唐亞胡稱戰士已準備好

內唐亞胡訪視前線後，在臉書貼出自己與士兵交談的貼文，他寫道，「我方戰士在加薩前線，已做好準備」、「下個階段即將來臨」，但內唐亞胡並未說明以哈交戰下個階段的內容。

以色列要求加薩地區的巴勒斯坦民眾撤離的大限已過，以軍方準備對加薩發動陸海空總攻。圖為以軍坦克14日進逼與加薩地區邊界待命。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)報導，以色列集合36萬大軍，在與加薩交界列陣，準備發動地面進攻，消滅哈瑪斯的戰力。

以國加開逃生路線、延長期限已過，但以哈雙方均未宣布局勢有任何變化。

兩造交戰迄今至少造成3200人喪生，包括至少1300名以國平民、士兵，以及27名美國人。巴勒斯坦衛生單位表示，至少2215名巴人喪生，8700多人受傷。

以色列要求加薩地區的巴勒斯坦民眾撤離的大限已過，以軍方準備對加薩發動陸海空總攻。圖為14日向加薩走廊開砲。(美聯社)

以宣稱炸死兩哈瑪斯指揮官

以國軍方宣布，新一波空襲哈瑪斯行動中，炸死兩名策畫7日襲擊以國的該組織指揮官。其中之一的卡迪(Ali Qadi)曾因綁架、謀殺平民，而在2005年遭以國逮捕，但在2011年換俘行動中獲釋。以國空軍表示，卡迪領導哈瑪斯「精英」(Nukhba)突擊隊，7日殺害以國平民；以軍公布的黑白視頻指出，巨大的爆炸吞噬哈瑪斯一處基地，據說卡迪置身其中。

每日郵報(Daily Mail)報導，以軍14日稍早證實，哈瑪斯空軍領袖穆拉德(Murad Abu Murad)也遭空襲擊斃。穆拉德扮演重大角色，監督恐怖分子用滑翔翼7日降落以國境內，殺戮以國平民。

以國空軍在X平台(前推特)證實穆拉德的死訊，戰機攻擊哈瑪斯位在加薩市的空中行動指揮總部，殺死穆拉德。